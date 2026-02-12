Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Всеволжска?

От Санкт‑Петербурга до Всеволожска —всего около 28–35 километров в зависимости от точки отправления и маршрута.

От Санкт‑Петербурга до Всеволожска —всего около 28–35 километров в зависимости от точки отправления и маршрута. Это не просто соседний город, а настоящий «спутник» Северной столицы: многие всеволожцы ежедневно ездят на работу в Питер, а петербуржцы нередко выбирают Всеволожск для выходных на природе.

Как добраться: варианты на любой вкус

На автомобиле — самый быстрый и гибкий способ. Выезжаете по Рябовскому шоссе (трасса А128) или через КАД — и уже через 35–50 минут (без пробок) вы на месте. По дороге открываются виды на лесопарковые зоны и фрагменты исторической застройки — словно мини‑путешествие по пригородам.

На автобусе — удобно и бюджетно. От станции метро «Девяткино» регулярно ходят маршруты № 622, 625, 627 и другие. Время в пути — около 40–60 минут, в зависимости от загруженности дорог.

На электричке — романтичный вариант для тех, кто любит стук колёс. Поезда от Финляндского вокзала до станции «Всеволожская» идут примерно 35–45 минут. Расписание удобное: электрички ходят каждые 30–60 минут, а в часы пик — чаще.

На велосипеде или электросамокате — для любителей активного отдыха. По специально выделенным велодорожкам вдоль Рябовского шоссе или по парковым тропам можно доехать за 1,5–2 часа (в зависимости от темпа).

