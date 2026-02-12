На Черном море найден пляж, не заполненный туристами: райское место для спокойного отдыха – о нем не расскажут агентства

Идеальное место для спокойного отдыха

Существует перечень пляжей на побережье Черного моря, посещение которых не рекомендуется. Несмотря на это, туристы продолжают то делать, сталкиваясь затем с негативными последствиями.

К счастью, на Юге России еще остались пляжи, которые по ряду причин не пользуются массовой популярностью. Ими наслаждаются местные – как из ближайших населенных пунктов, так и жители Краснодара, имеющие возможность для краткосрочного отдыха в выходные дни.

Что же это за уникальный пляж? Завесу тайны приоткрыла краснодарский риелтор Екатерина Романенко. Речь идет о пляже в бухте Бетта, расположенном в одноименном хуторе.

Пляж находится в Пшадском сельском округе муниципального образования город-курорт Геленджик. Его отличают кристально чистая вода, практически нетронутая природа и относительно невысокий поток посетителей.

Почему же такой высоко оцененный пляж остается непопулярным? Возможно, существуют скрытые недостатки?

По словам Романенко, причина кроется в местоположении Бетты. Как правило, большинство туристов не доезжают до данного места. Жители Краснодара предпочитают Благовещенскую, дорога до которой занимает 2 часа, в отличие от 3 часов до Бетты.

Туристы, направляющиеся со стороны Геленджика, часто выбирают Кабардинку. По оценке риелторов, море там менее привлекательное, однако инфраструктура более развита.

Тем не менее, Бетта предлагает ряд достопримечательностей помимо чистого моря. Среди них — Храм Феодоровской иконы Божией Матери, лавандовая ферма, Пшадские водопады и дольмен, а также можжевеловые эко-тропы.