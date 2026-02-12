Не блины, а бабушкина кружевная салфетка: все дело в одном ингредиенте - не разрыхлитель и не дрожжи

Как приготовить ажурные блины без соды и дрожжей

Ажурные блины – мечта любой хозяйки, ведь именно они выглядят особенно аппетитно. Приготовить такое блюдо очень просто, при этом для получения большого количества дырочек не нужны кисломолочные напитки, разрыхлитель и дрожжи. Портал «Городовой» рассказал о рецепте заварных блинов на кипятке и молоке.

Ингредиенты:

молоко – 250 мл;

мука – 150 г;

кипяток – 125 мл;

растительное масло – 2 столовые ложки;

куриное яйцо – 3 штуки;

сахар – 2 столовые ложки;

соль – ½ чайной ложки.

Приготовление:

Взбиваем в миске куриные яйца, сахар, соль и молоко до получения пышной жидкости. Добавляем просеянную муку, хорошо перемешиваем тесто. Вливаем растительное масло, даем настояться в течение 30 минут.

Далее вливаем кипяток, быстро перемешиваем тесто венчиком. На его поверхности начнут появляться пузыри. Сразу приступаем к жарке. Нагреваем сковороду, выливаем тесто с помощью половника и обжариваем каждый блин до готовности.

Блины можно дополнительно смазывать сливочным маслом, что сделает вкус особенно нежным. Подавать их нужно только теплыми или горячими, также можно использовать для различных начинок.

Важно

Ажурные блины не подходят для жидких начинок, поэтому стоит отказаться от сгущенки, варенья и шоколадной пасты. Лучше делать их с фаршем, ветчиной, сыром и другими похожими вариантами.

Для блинов больше всего подходит молоко с высокой жирностью. От этого они становятся вкуснее, поэтому не стоит брать для приготовления обезжиренный вариант.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как сделать блины с грибами и сыром.