Не блины, а вкусовой восторг: на Масленицу подаю их только с одной начинкой - такую вкуснятину захочется есть круглыми сутками
Не блины, а вкусовой восторг: на Масленицу подаю их только с одной начинкой - такую вкуснятину захочется есть круглыми сутками

Опубликовано: 10 февраля 2026 15:51
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить на Масленицу блины с грибной начинкой 

На Масленицу можно подавать блины не только со сметаной, сгущенкой и вареньем, но и с различными начинками. Обычно блюдо готовят с фаршем или с ветчиной и сыром, однако такие варианты уже многим надоели. Лучше обратить внимание на другую начинку, которая сделает блины невероятно нежными.

Ингредиенты для теста:

  • молоко – 250 мл;
  • мука – 1 стакан;
  • яйцо куриное – 1 штука;
  • сахар – ½ чайной ложки;
  • соль – по вкусу;
  • растительное масло – 2 столовые ложки.

Ингредиенты для начинки:

  • шампиньоны – 200 г;
  • сыр твердый – 150 г;
  • сливочное масло – 50 г.

Приготовление:

В миске смешиваем яйца, молоко, сахар, соль, растительное масло. Добавляем муку, взбиваем до получения однородного теста без комочков. Оставляем на 15 минут, далее прогреваем сковороду с небольшим количеством масла.

Обжариваем каждый блин до румяности, даем им полностью остыть. В это время занимаемся приготовлением начинки. Шампиньоны мелко режем, перекладываем их на другую сковороду и обжариваем до готовности. Добавляем сливочное масло. Натираем сыр, смешиваем его с шампиньонами. При необходимости начинку можно посолить, но важно учесть, что сыр и так содержит соль.

На каждый блин выкладываем одинаковое количество начинки, заворачиваем их и дополнительно прогреваем на сковороде. Подавать блюдо нужно только в горячем виде, что сделает их особенно нежными и вкусными.

Лайфхак

Для блюда можно натереть несколько видов сыров. Лучше всего использовать гауду, моцареллу или тильзитер – эти сорта хорошо плавятся, не обладают резким запахом и вкусом.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить начинку для блинов с крабовыми палочками.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
