Не блины, а вкусовой восторг: на Масленицу подаю их только с одной начинкой - такую вкуснятину захочется есть круглыми сутками

На Масленицу можно подавать блины не только со сметаной, сгущенкой и вареньем, но и с различными начинками. Обычно блюдо готовят с фаршем или с ветчиной и сыром, однако такие варианты уже многим надоели. Лучше обратить внимание на другую начинку, которая сделает блины невероятно нежными.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 250 мл;
- мука – 1 стакан;
- яйцо куриное – 1 штука;
- сахар – ½ чайной ложки;
- соль – по вкусу;
- растительное масло – 2 столовые ложки.
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 200 г;
- сыр твердый – 150 г;
- сливочное масло – 50 г.
Приготовление:
В миске смешиваем яйца, молоко, сахар, соль, растительное масло. Добавляем муку, взбиваем до получения однородного теста без комочков. Оставляем на 15 минут, далее прогреваем сковороду с небольшим количеством масла.
Обжариваем каждый блин до румяности, даем им полностью остыть. В это время занимаемся приготовлением начинки. Шампиньоны мелко режем, перекладываем их на другую сковороду и обжариваем до готовности. Добавляем сливочное масло. Натираем сыр, смешиваем его с шампиньонами. При необходимости начинку можно посолить, но важно учесть, что сыр и так содержит соль.
На каждый блин выкладываем одинаковое количество начинки, заворачиваем их и дополнительно прогреваем на сковороде. Подавать блюдо нужно только в горячем виде, что сделает их особенно нежными и вкусными.
Лайфхак
Для блюда можно натереть несколько видов сыров. Лучше всего использовать гауду, моцареллу или тильзитер – эти сорта хорошо плавятся, не обладают резким запахом и вкусом.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить начинку для блинов с крабовыми палочками.