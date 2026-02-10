Городовой / Полезное / 1 г на литр воды, и фикус Бенджамина - король любого подоконника: листьев больше, чем звезд на небе - пышность завораживает
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 капли на ватный диск – даже в сильную жару подмышки сухие: эффективнее любого дезодоранта  Полезное
За МКАД жизнь не заканчивается: топ-3 города Московской области для увлекательной поездки на выходных Полезное
Сбросил кошку с обрыва — отделался штрафом: петербургский турист избежал тюрьмы Город
До скольки работает метро Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Средство от стаи собак, которое всегда поможет: работает на все 100% - можно гулять где угодно  Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 г на литр воды, и фикус Бенджамина - король любого подоконника: листьев больше, чем звезд на небе - пышность завораживает

Опубликовано: 10 февраля 2026 16:48
 Проверено редакцией
1 г на литр воды, и фикус Бенджамина - король любого подоконника: листьев больше, чем звезд на небе - пышность завораживает
1 г на литр воды, и фикус Бенджамина - король любого подоконника: листьев больше, чем звезд на небе - пышность завораживает
Legion-Media
Какая внекорневая подкормка подойдет для фикуса Бенджамина 

Фикус Бенджамина прекрасно вписывается в любой интерьер, поэтому в последнее время он пользуется большой популярностью. Комнатное растение требует правильного ухода, иначе оно может начать сбрасывать листья. Особенно для фикуса важны подкормки.

Чаще всего для фикуса Бенджамина используют стандартные удобрения, которые вносятся с помощью полива. Однако растение прекрасно реагирует и на внекорневые подкормки. Они быстрее усваиваются, равномерно распределяются и помогают избежать ожогов корневой системы, если нарушить дозировку.

Канал «Цветущий мир Виктории» рассказал, что для подкормки этого растения не нужно готовить сложных растворов. Достаточно всего двух компонентов:

  • вода – 1 литр;
  • борная кислота – 1 г.

«Борная кислота представляет собой простое соединение бора, которое хорошо усваивается фикусом. Это средство увеличивает количество хлорофилла в листьях, что очень важно в любое время года. Также борная кислота стимулирует рост зеленой массы», - сообщает источник.

Для приготовления подкормки воду необходимо немного подогреть, добавить борную кислоту и размешать до полного растворения. Перед опрыскиванием раствор должен приобрести комнатную температуру.

Использование подкормки

Переливаем раствор в емкость с распылителем, далее опрыскиваем весь фикус Бенджамина, особое внимание уделяя листьям. Проводить процедуру достаточно два раза в месяц. Уже после второй подкормки листья растения приобретут насыщенный изумрудный оттенок, их начнет становиться все больше.

Меры предосторожности

Температура в квартире перед опрыскиванием не должна быть ниже +20 градусов. Также важно избегать сквозняков. Любое нарушение этих рекомендаций может привести к гибели растения.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как подкармливать фикус Бенджамина древесной золой.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью