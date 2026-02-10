1 г на литр воды, и фикус Бенджамина - король любого подоконника: листьев больше, чем звезд на небе - пышность завораживает

Фикус Бенджамина прекрасно вписывается в любой интерьер, поэтому в последнее время он пользуется большой популярностью. Комнатное растение требует правильного ухода, иначе оно может начать сбрасывать листья. Особенно для фикуса важны подкормки.
Чаще всего для фикуса Бенджамина используют стандартные удобрения, которые вносятся с помощью полива. Однако растение прекрасно реагирует и на внекорневые подкормки. Они быстрее усваиваются, равномерно распределяются и помогают избежать ожогов корневой системы, если нарушить дозировку.
Канал «Цветущий мир Виктории» рассказал, что для подкормки этого растения не нужно готовить сложных растворов. Достаточно всего двух компонентов:
- вода – 1 литр;
- борная кислота – 1 г.
«Борная кислота представляет собой простое соединение бора, которое хорошо усваивается фикусом. Это средство увеличивает количество хлорофилла в листьях, что очень важно в любое время года. Также борная кислота стимулирует рост зеленой массы», - сообщает источник.
Для приготовления подкормки воду необходимо немного подогреть, добавить борную кислоту и размешать до полного растворения. Перед опрыскиванием раствор должен приобрести комнатную температуру.
Использование подкормки
Переливаем раствор в емкость с распылителем, далее опрыскиваем весь фикус Бенджамина, особое внимание уделяя листьям. Проводить процедуру достаточно два раза в месяц. Уже после второй подкормки листья растения приобретут насыщенный изумрудный оттенок, их начнет становиться все больше.
Меры предосторожности
Температура в квартире перед опрыскиванием не должна быть ниже +20 градусов. Также важно избегать сквозняков. Любое нарушение этих рекомендаций может привести к гибели растения.
