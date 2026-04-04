В переводе значит "Длинное перо": В населённом пункте жило 2400 человек, а теперь он заброшен навсегда

Инофрмация о заброшенном населённом пункте на Чукотке.

Тем, кто интересуется заброшенными городами и небольшими населёнными пунктами в России, будет интересно узнать про один из таких на Чукотке. Когда-то там проживало 2400 человек, а сейчас там царит тишина.

На портале Forbes рассказывают о населённом пункте Иультин, расположенном в Чукотском Автономном Округе. В переводе с чукотского его название переводится как "длинная льдинка" или "длинное перо". Увы, жизнь посёлка не была долгой.

Он стал доступен для жизни в 1940-х годах после открытия крупного месторождения полиметаллов. Начались разработки карьеров и шахт, были построены здания, приехали рабочие.

Жизнь кипела в Иультине начиная с 1950-х годов, в 1959 там проживало более 2400 человек, все - рабочие и члены их семей. Разработка велась активно, добыча ископаемых шла без перерывов.

Но к 2000-м годам населённый пункт был упразднён, местные жители уехали для проживания в более благоприятные по климату города и посёлки.

Правительством в 1995 году были закрыты рудник и горный комбинат, смысла жить в Иультине более не осталось. У людей не возникло желания проживать далее в суровом климате при удалённости от крупных населённых пунктов.

Иультин находится за Полярным кругом, добиться до него самостоятельно не рекомендуется. Отмечается, что это не только тяжело, но и может представлять опасность в условиях бездорожья и дикой природы.

К сожалению, заброшенные населённые пункты в России - не романтическая выдумка сталкеров, а суровая реальность. Где ранее кипела жизнь и зарождались семьи сейчас царят холод, тишина и полное безлюдье, здания рушатся от времени. не стоит рассчитывать, что туда когда-то вернётся жизнь.

