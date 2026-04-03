Город, основанный в 1586 году: "колыбель русского флота", "сердце Черноземья" - как добраться, что посетить

Древний город, имеющий тесную связь с Петром I

На территории России есть уникальный город, который называют «колыбелью русского флота», «родиной ВДВ» и «сердцем Черноземья». Речь идет о Воронеже. Если вы до сих пор в нем не побывали, то многое потеряли.

Как добраться

Если вы живете в Санкт-Петербурге или Москве, то удобнее всего будет добираться на поезде или собственном автомобиле. Железнодорожный билет начинается от 2000 рублей, что станет еще и самым дешевым вариантом.

Также в Воронеже есть аэропорт имени Петра I, поэтому при проживании в более отдаленных регионах страны стоит рассмотреть именно самолет.

Как Петр I связан с Воронежем

История города начинается с 1586 года, когда была построена крепость на реке. Строительство первых кораблей русского военно-морского флота началось существенно позже. Петр I лично принимал участие в строительстве кораблей, долгое время находился здесь, что оказало влияние на развитие города. Именно благодаря императору Воронеж становился центром политической жизни страны.

Достопримечательности

В Воронеже есть множество интересных мест, которые точно впечатлят туристов.

Адмиралтейская площадь

Именно с этого места необходимо знакомиться с городом. Здесь расположен макет первого русского линейного корабля, на котором можно побывать во время экскурсии. Здесь получится увидеть, как жили офицеры, матросы, где хранили еду и оружие. Также тут можно узнать об истории кораблестроения в городе.

Благовещенский кафедральный собор

Он открыт в 2009 году, став преемником храма, который был построен в 1585 году. В период Великой Отечественной войны здание было разрушено, возрождать обитель стали только в 1990-х годах.

Здание Управления Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД)

Находится через дорогу от собора. Это административное здание является визитной карточкой города. Здесь можно увидеть величественные колонны, арки, высокую башню с часами, полукруглый фасад. Здание относится к сталинскому ампиру.

Улица Орджоникидзе

Тут можно увидеть зеленую аллею с необычным арт-объектом – светильниками, которые имеют форму больших треугольников.

Каменный мост

«Это инженерное сооружение XIX века — редкий пример того, как утилитарный объект способен стать частью культурного кода города. Построенный в 1826 году по проекту инженера Антония Иоахима в центре Воронежа, мост легко доступен для туристов», - рассказывает портал «Большая страна».

Также обязательно нужно увидеть местный центральный парк, Воронежский областной краеведческий музей, Центральный рынок, Советский сквер.

Что попробовать

Здесь высоко ценится местная мраморная говядина, конфеты «Песни Кольцова» и «Воронежские», пряники, молочная продукция Черноземья. В ресторанах тут подают уху из бирючков (донской ерш). Рыба придает супу неповторимый вкус, который не получится сравнить с другими.

