Чем Таиланд лучше Турции - 4 причины: после такого про Стамбул и Анталью придется забыть

Турция пользуется большой популярностью у российских туристов, однако в последнее время отдыхающие все чаще сталкиваются с недостатками этой страны. После этого они отдают предпочтение Таиланду. Чем Таиланд лучше Турции? Портал «KudaGo» ответил на этот вопрос.
Теплая зима
Зимнее время в Турции не подходит для купания, так как в этой стране бывает холодно. С Таиландом обстоит другая ситуация. Даже в зимнее месяцы здесь сохраняется теплая погода и комфортная температура воды. Из-за этого посещать местные курорты можно в любое время года.
Экзотическая природа
Природа в Турции очень схожа с российской, поэтому турецкие деревья, пляжи ничем не отличаются от Сочи, Анапы и прочих южных городов. Когда вы оказываетесь в Таиланде, то словно попадаете в другой мир. Здесь много экзотической растительности, животных.
Ночная жизнь
Для любителей ночного отдыха лучше выбирать Таиланд, так как здесь для туристов подготовлено множество развлечений. Некоторые заведения работают круглыми сутками, что несвойственно для Турции. Особенно это касается Пхукета и Паттайи.
Дешевая еда
Цены в Таиланде ниже турецких, что точно обрадует туристов, которые привыкли экономить. На тайских курортах можно найти дешевые фрукты, рыбные и мясные блюда. Продукция отличается хорошим качеством.
В чем выигрывает Турция
- В Турции есть система «все включено», которая чаще всего отсутствует в Таиланде. Здесь не придется задумываться о еде.
- Попасть в Турцию проще, чем в Таиланд из-за более короткого перелета. Это существенно экономит время и нервы.
- В летнее время отдых в Турции может показаться более комфортным для тех туристов, которые не любят сильную жару. В Таиланде в летние месяцы очень жарко и влажно, что станет для некоторых испытанием.
Ранее портал «Городовой» рассказал, в каком российском городе есть памятник рыбе.