Городовой / Полезное / Город, в котором есть памятник рыбе: "цементная столица" России - где находится, главные достопримечательности
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Город, в котором есть памятник рыбе: "цементная столица" России - где находится, главные достопримечательности

Опубликовано: 1 апреля 2026 21:42
 Проверено редакцией
Город, в котором есть памятник рыбе: "цементная столица" России - где находится, главные достопримечательности
Город, в котором есть памятник рыбе: "цементная столица" России - где находится, главные достопримечательности
Legion-Media
Российский город, который был основан в 1838 году

Когда речь заходит о Черном море, то на ум сразу приходит множество курортов. Но здесь есть и город, который очень отличается от других. Речь идет о Новороссийске. Этот город не является курортом, так как тут расположен один из крупнейших портов страны. Но это не означает, что Новороссийск нужно обходить стороной, так как он способен впечатлить туристов своей архитектурой, памятниками, историей и морем.

Как добраться

Legion-Media
Legion-Media

Аэропорта в городе нет, поэтому предпочтительно добираться на автобусе, поезде или автомобиле. Время пути на поезде из Москвы займет минимум 22 часа, однако этот способ является самым удобным. На автомобиле путь займет 16-17 часов без учета остановок.

Legion-Media
Legion-Media

Достопримечательности

Legion-Media
Legion-Media

На территории Новороссийска можно увидеть множество достопримечательностей, которые расскажут об истории города.

Набережная Адмирала Серебрякова

Legion-Media
Legion-Media

Эта набережная является главной частью города. Именно с этого места важно начинать знакомство с Новороссийском. Протяженность набережной – 2 км. Здесь есть множество развлечений, например, кинотеатр, аквапарк.

Крейсер «Михаил Кутузов»

Legion-Media
Legion-Media

«Крейсер пришвартован в Новороссийске на вечную стоянку и считается одной из самых главных достопримечательностей города. В 1994 году его перевели в ранг кораблей-музеев. Несмотря на то, что судно обосновалось в Новороссийске навсегда, оно до сих пор входит в состав Черноморского флота», - сообщает «КП».

Мемориальный ансамбль «Малая земля»

Legion-Media
Legion-Media

На мысе Мысхако шли бои за город во время Великой Отечественной войны. Мемориал представляет собой композицию из бетона, которая возвышается на 23 метра.

Legion-Media
Legion-Media

Суджукская коса

Достопримечательность находится рядом со входом в Цемесскую бухту. Здесь можно увидеть две узкие насыпи, благодаря которым образовался лиман Соленое озеро. В лагуне косы есть памятник Геше Козодоеву. Именно тут снимался эпизод «Бриллиантовой руки» с Андреем Мироновым, который шел по воде.

Планетарий имени Гагарина

В Краснодарском крае больше нет планетариев имени Юрия Гагарина, поэтому он является единственным. Достопримечательность стала объектом историко-культурного наследия в 2000 году.

Замок Голицина

Это сооружение принадлежало академику Б.Б. Голицину. Оно было построено в немецком стиле в 1901 году. Здание сильно пострадало во время войны, при этом его не стали восстанавливать.

Памятник Черноморской хамсе

Legion-Media
Legion-Media

Памятник мелкой рыбе появился в 2017 году. Принято считать, что именно хамса уберегала местных жителей от голода в разные эпохи.

Музей цементной промышленности

Эта достопримечательность является уникальной, ведь в России нет подобных музеев. Новороссийск часто называют «цементной столицей», так как на территории города расположено множество заводов по производству этого строительного материала.

Ранее портал «Городовой» рассказал, в каком российском городе не живут люди.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 25
🙏 2
😹 2
🙀 2
😿
Поделитесь новостью