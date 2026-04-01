Город, в котором есть памятник рыбе: "цементная столица" России - где находится, главные достопримечательности

Российский город, который был основан в 1838 году

Когда речь заходит о Черном море, то на ум сразу приходит множество курортов. Но здесь есть и город, который очень отличается от других. Речь идет о Новороссийске. Этот город не является курортом, так как тут расположен один из крупнейших портов страны. Но это не означает, что Новороссийск нужно обходить стороной, так как он способен впечатлить туристов своей архитектурой, памятниками, историей и морем.

Как добраться

Аэропорта в городе нет, поэтому предпочтительно добираться на автобусе, поезде или автомобиле. Время пути на поезде из Москвы займет минимум 22 часа, однако этот способ является самым удобным. На автомобиле путь займет 16-17 часов без учета остановок.

Достопримечательности

На территории Новороссийска можно увидеть множество достопримечательностей, которые расскажут об истории города.

Набережная Адмирала Серебрякова

Эта набережная является главной частью города. Именно с этого места важно начинать знакомство с Новороссийском. Протяженность набережной – 2 км. Здесь есть множество развлечений, например, кинотеатр, аквапарк.

Крейсер «Михаил Кутузов»

«Крейсер пришвартован в Новороссийске на вечную стоянку и считается одной из самых главных достопримечательностей города. В 1994 году его перевели в ранг кораблей-музеев. Несмотря на то, что судно обосновалось в Новороссийске навсегда, оно до сих пор входит в состав Черноморского флота», - сообщает «КП».

Мемориальный ансамбль «Малая земля»

На мысе Мысхако шли бои за город во время Великой Отечественной войны. Мемориал представляет собой композицию из бетона, которая возвышается на 23 метра.

Суджукская коса

Достопримечательность находится рядом со входом в Цемесскую бухту. Здесь можно увидеть две узкие насыпи, благодаря которым образовался лиман Соленое озеро. В лагуне косы есть памятник Геше Козодоеву. Именно тут снимался эпизод «Бриллиантовой руки» с Андреем Мироновым, который шел по воде.

Планетарий имени Гагарина

В Краснодарском крае больше нет планетариев имени Юрия Гагарина, поэтому он является единственным. Достопримечательность стала объектом историко-культурного наследия в 2000 году.

Замок Голицина

Это сооружение принадлежало академику Б.Б. Голицину. Оно было построено в немецком стиле в 1901 году. Здание сильно пострадало во время войны, при этом его не стали восстанавливать.

Памятник Черноморской хамсе

Памятник мелкой рыбе появился в 2017 году. Принято считать, что именно хамса уберегала местных жителей от голода в разные эпохи.

Музей цементной промышленности

Эта достопримечательность является уникальной, ведь в России нет подобных музеев. Новороссийск часто называют «цементной столицей», так как на территории города расположено множество заводов по производству этого строительного материала.

