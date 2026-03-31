Город-призрак, в котором больше не живут люди: был важен для СССР - что здесь случилось

Советский город с непростой судьбой

На территории Магаданской области можно найти поселок Кадыкчан, который пугает многих путешественников. Этот населенный пункт является городом-призраком, так как в нем не проживает ни одного человека. На это нашлись определенные причины.

Месторасположение

Поселок городского типа находится на Колыме, примерно в 100 км от города Сусуман в сторону Магадана. Рядом с населенным пунктом проходит федеральная дорога Р504.

История Кадыкчана

Поселок был построен во времена Великой Отечественной войны (1943 год). Здесь были обнаружены месторождения угля, который имел высокое качество. После этого тут началось строительство шахт, стали съезжаться люди, из-за чего население поселка достигло 10 000 человек.

Уголь, который здесь добывали, использовался не только для поселка, но и для 2/3 Магаданской области.

Почему здесь никто не живет

В 1996 году тут произошел взрыв, что привело к гибели шести человек. После этого было принято решение полностью остановить добычу угля, что привело к выселению людей. Каждый житель получил денежную компенсацию, которая позволила перебраться в другие населенные пункты.

«В 2001 году дома законсервировали, отключив их от тепла и электричества. Однако даже в 2001 году в посёлке оставались жилыми 4 улицы и один дом по улице Мира. В 2010 году посёлок Кадыкчан полностью опустел», - сообщает travel.drom.ru.

Можно ли сюда попасть

В Кадыкчан может попасть любой желающий, но лучше сюда не приезжать. Для многих людей атмосфера города может показаться слишком гнетущей, негативной. В населенном пункте часто встречаются медведи и другие дикие животные. Однако место является привлекательным для любителей экстремального туризма.

