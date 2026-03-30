Секретный город России, который 6 раз менял названия: находится среди лесов и болот - сюда не попасть туристам

Загадочный город, которого раньше не было на картах

На территории Нижегородской области находится уникальный город, который за свою историю менял название шесть раз. Он окружен не только лесами, но и многочисленными слухами, тайнами, так как является закрытым. Речь идет о Сарове.

Месторасположение

Саров находится в 370 км к востоку от Москвы. Рядом с городом расположена граница Республики Мордовия. В 30 км от Сарова есть живописное озеро Светлояр, которое является памятником природы. Также рядом можно найти село Владимирское.

История города

Саров начал свое существование в 1706 году, но изначально он был открытым. После Великой Отечественной войны город привлек внимание властей из-за своего месторасположения. Он был окружен лесами и болотами, что стало идеальный местом для тайных объектов.

Уже в 1946 году сюда перенесли объекты для исследования ядерного оружия. Здесь создавали заряды для бомб, проводили опыты, а также свозили сюда лучшие умы СССР. В Сарове жили создатели советской водородной бомбы –Юлий Харитон и Андрей Сахаров, а также академик Яков Зельдович.

«Саров не просто закрыли для простых людей, но и убрали с советских карт, исключили из всех реестров по административному делению страны. Все послевоенные годы город и его стратегически важных работников так усиленно прятали, что это отражалось и на его названии. Всего их было шесть», - сообщает портал «Окно в Россию».

Названия города

«После 1946 года у Сарова было много кодовых обозначений: его называли «Объект-550», «База 112», «Приволжская контора Главгорстроя», «Кремлев». Позже он стал Арзамасом-75», - рассказывает источник.

В 1966 году город получил название Арзамас-16. Он носил его до 1994 года. Только в 1995 году к населенному пункту вернулось прежнее название – Саров.

Как попасть на территорию города

Саров до сих пор относится к ЗАТО, поэтому для обычных туристов он закрыт. Попасть в него можно только при наличии специального разрешения, а также при проживании близких родственников. Жители СНГ могут устроиться сюда на работу. Из-за закрытого статуса существует множество слухов, которые касаются города.

Кто-то утверждает, что здесь есть секретные подземные города. Это частично является правдой, ведь под одним из монастырей действительно есть пещеры. Но масштаб существенно преувеличен. Также существуют слухи об экологических проблемах, но это является мифом. Здесь регулярно контролируют ситуацию, при этом Саров является одним из самых безопасных городов в России.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какая российская крепость выдержала восемь осад.