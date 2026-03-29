Крепость, основанная в 1330 году: выдержала 8 осад и сохранилась в первозданном виде - где расположена, что посмотреть

Древняя крепость, которая стала "железным щитом" для Руси

На территории деревни Изборск, которая находится в Псковской области, можно найти старинную крепость. Она была основана в XIV веке (в 1330 году). За это время сооружение пережило множество трудностей, но все-таки смогло выстоять. Если вы до сих пор не видели крепость вживую, то многое потеряли.

Месторасположение

Legion-Media

Координаты: 57°42′37″ с.ш., 27°51′39″ в.д. Изборская крепость находится в 30 км от Пскова, на Жеравьей горе.

Интересные факты

Крепость занимает площадь 2,4 га. Высота стен сооружения составляет 7,5-10 метров, толщина – 4 метра. Протяженность крепости – 623 метра. Самую древнюю башню называют «Луковка» - она была реконструирована в XVI веке.

Legion-Media

Сама крепость имеет форму неправильного треугольника с закругленными углами. С двух сторон сооружение является неприступным из-за склонов, поэтому оно пережило восемь осад. Именно эту крепость враги называли «железным городом».

История крепости

Legion-Media

Изначально Изборская крепость находилась в другом месте – на Труворовом городище. Но к XIV веку укрепления перестали отвечать требованиям безопасности, из-за чего сооружение было перенесено на Жеравью гору.

«В 1330 году псковский посадник Шелога закончил возведение мощных каменных стен и башен, которые впоследствии выдержали не одну осаду. Их сложили из местной известняковой плиты на известковом растворе», - сообщает «КП».

Военное назначение крепость потеряла после завершения Северной войны. До XIX века она ветшала и оставалась нетронутой, но позже Николай I выделил средства на реставрацию. В 1920 году Изборск оказался в составе Эстонской Республики, но в 1945 году населенный пункт вошел в состав Псковской области.

Достопримечательности

Legion-Media

При посещении крепости необходимо обязательно увидеть башню Луковку, Никольский собор, 12 родников, Городищенское озеро.

Где сделать красивые фотографии

Legion-Media

«Во время прогулки по территории крепости найдется немало интересных для фотографирования мест. Однозначно стоит запечатлеть вид на Никольский белоснежный собор и на одноименный захаб с захватом башни Колокольной», - рассказывает источник.

Ранее портал «Городовой» сообщил, на территории какого города России находится самая неприступная крепость.