Крепость, основанная в 1330 году: выдержала 8 осад и сохранилась в первозданном виде - где расположена, что посмотреть

На территории деревни Изборск, которая находится в Псковской области, можно найти старинную крепость. Она была основана в XIV веке (в 1330 году). За это время сооружение пережило множество трудностей, но все-таки смогло выстоять. Если вы до сих пор не видели крепость вживую, то многое потеряли.
Месторасположение
Координаты: 57°42′37″ с.ш., 27°51′39″ в.д. Изборская крепость находится в 30 км от Пскова, на Жеравьей горе.
Интересные факты
Крепость занимает площадь 2,4 га. Высота стен сооружения составляет 7,5-10 метров, толщина – 4 метра. Протяженность крепости – 623 метра. Самую древнюю башню называют «Луковка» - она была реконструирована в XVI веке.
Сама крепость имеет форму неправильного треугольника с закругленными углами. С двух сторон сооружение является неприступным из-за склонов, поэтому оно пережило восемь осад. Именно эту крепость враги называли «железным городом».
История крепости
Изначально Изборская крепость находилась в другом месте – на Труворовом городище. Но к XIV веку укрепления перестали отвечать требованиям безопасности, из-за чего сооружение было перенесено на Жеравью гору.
«В 1330 году псковский посадник Шелога закончил возведение мощных каменных стен и башен, которые впоследствии выдержали не одну осаду. Их сложили из местной известняковой плиты на известковом растворе», - сообщает «КП».
Военное назначение крепость потеряла после завершения Северной войны. До XIX века она ветшала и оставалась нетронутой, но позже Николай I выделил средства на реставрацию. В 1920 году Изборск оказался в составе Эстонской Республики, но в 1945 году населенный пункт вошел в состав Псковской области.
Достопримечательности
При посещении крепости необходимо обязательно увидеть башню Луковку, Никольский собор, 12 родников, Городищенское озеро.
Где сделать красивые фотографии
«Во время прогулки по территории крепости найдется немало интересных для фотографирования мест. Однозначно стоит запечатлеть вид на Никольский белоснежный собор и на одноименный захаб с захватом башни Колокольной», - рассказывает источник.
