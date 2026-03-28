Город, который на год старше Москвы: родина самого неприступного кремля в России - где находится, что посмотреть

Город, который богат достопримечательностями

Россия богата древними городами, при этом для их посещения не придется ехать на край света. Старинный город, который старше Москвы на один год, можно найти всего в 145 км от столицы. Речь идет о Зарайске.

Где расположен город

Зарайск расположен в Московской области, в 145 км от юго-восточной части Москвы. Город стоит на реке Осетр. Добраться сюда можно на прямом автобусе №330 из столицы, на электричке до Коломны.

История города

Legion-Media

В XVI веке царь Василий III приказал возвести здесь кремль для защиты Москвы. Он должен был стать препятствием на пути к столице. Стоит отметить, что за свою многовековую историю крепость так и не была взята противниками. В начале XVII века город чуть не разнесли сторонники Лжедмитрия II, ведь они устроили бунт. Мятеж удалось подавить благодаря Дмитрию Пожарскому.

После этого место стало превращаться в торговый центр, сюда свозили ткани, лошадей и другие товары. За свою историю город пережил несколько пожаров, но даже после этого смог выстоять.

Достопримечательности

На территории Зарайска есть множество интересных мест, которые точно стоит посетить. Они смогут впечатлить тех, кто интересуется древней архитектурой.

Зарайский кремль

Legion-Media

«Возводили его по канонам итальянской замковой архитектуры для ведения кругового боя с применением артиллерии. При том, что этот кремль — самый маленький в России, площадь всего 2,3 гектара. Он также единственный, который полностью сохранился до нашего времени», - комментирует «КП».

Во время раскопок выяснилось, что на этой территории прежде находилась древняя стоянка людей. Ее возраст насчитывает 23 000 лет.

Водонапорная башня

Эта башня построена в 1916 году. Раньше она обеспечивала водой многих жителей города, но позже ее забросили. Только в 2016 году сооружение было отреставрировано и превращено в смотровую площадку. Отсюда открываются прекрасные виды.

Иоанно-Предтеченский собор

Legion-Media

Обитель расположена на месте церкви-мавзолея, в которой был похоронен зарийский князь Федор Юрьевич с женой и сыном. При СССР была разрушена колокольня, а служба приостановлена. Богослужения возобновились только после 1990 года.

legion-media

Церковь Ильи Пророка

Legion-Media

«Первый Ильинский храм был построен на этом месте в 1612 году. А то здание, которое мы видим, возвели в 1835-м. Мало что сохранилось внутри: в советское время тут устроили литейный цех, настоятеля расстреляли в 1937-м. Но с 1996-го храм снова работает», - рассказывает источник.

Legion-Media

Также стоит обязательно увидеть музей скульптора Голубкиной, памятник героям русско-турецкой войны, памятник Дмитрию Пожарскому, пляж на реке Осетр, музей под открытым небом «Усадьба Даровое».

Что привезти из Зарайска

legion-media

Главным гастрономическим брендом города являются коврижки, которые готовятся по старинному рецепту. В составе есть мед, что придает выпечке особый вкус. Особенно ценится коврижка «Федина радость», которая была придумана в честь Федора Достоевского.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой сибирский город был заложен Петром I.