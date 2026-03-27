Сибирский город, который был создан Петром I: "третья столица" России - что здесь посмотреть и попробовать

Город в Сибири, который был закрыт для иностранцев

На территории Сибири находится уникальный город, который сочетает в себе культуру, промышленность, большое количество достопримечательностей. Речь идет об Омске, расположенном на месте слияния рек – Оми и Иртыша.

История

Омск был основан в 1716 года по приказу Петра I в качестве крепости. Официально он стал городом только в 1782 году. Деревянная крепость просуществовала 50 лет, после чего она была заменена на каменную.

Название этого города напрямую связано с одним из великих писателей – Федором Достоевским. Именно здесь он отбывал наказание в 1850-1854 годы.

Золотой эпохой для Омска стал конец XIX века. Именно тогда строился Транссиб, что привело к мощному развитию города. В 1918-1919 годы за Омском закрепилось название «третья столица России» из-за нахождения в городе Белого движения. В годы Великой Отечественной войны сюда было эвакуировано более 100 заводов, что сделало Омск индустриальным центром. На протяжении долгого времени город являлся закрытым для посещения иностранцами. Это было связано с оборонными предприятиями.

Достопримечательности

В Омске есть множество интересных достопримечательностей, которые обязательно стоит увидеть своими глазами.

Успенский кафедральный собор

«Главный храм Омской области украшает Соборную площадь города с 2007 года. Его возвели на месте прежнего собора XIX века, разрушенного при советской власти. Величественный облик храма дополняют изящные линии, резные витражи, интересное цветовое решение», - сообщает «КП».

Историко-культурный комплекс «Омская крепость»

Здесь можно увидеть комплекс зданий-памятников XVIII-XIX веков, которые познакомят туристов с историей Омска. На этой территории постоянно проводятся фестивали, ярмарки, спектакли, экскурсии. Для детей подготовлены интерактивные занятия.

Набережная

Отсюда открываются живописные виды на Иртыш. Место любят не только туристы, но и местные жители. На набережной установлен памятник основателю Омска Ивану Бухгольцу.

Государственный литературный музей имени Достоевского

В подвальном помещении музея можно увидеть арестантскую казарму. Она познакомит туристов с условиями, в которых Федор Достоевский провел четыре года после ссылки в Омск. Он был осужден за участие в демократическом кружке. Другая часть музея посвящена творчеству писателя.

Также обязательно нужно посетить историко-краеведческий музей, увидеть особняк купца Батюшкина, музей изобразительных искусств, Музейный комплекс воинской славы, пожарную каланчу, Юбилейный мост, площадь Бухгольца.

Что попробовать в Омске

В Омске развита гастрономическая культура, поэтому голодным никто не останется. Обязательно стоит попробовать сибирские пельмени, казачью уху, блюда из дичи, омский беляш, местный чак-чак, джем из сосновых шишек, хвойное варенье, сибирские печатные пряники.

