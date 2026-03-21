Где разместиться в Санкт-Петербурге туристу: чтобы недорого, комфортно и все рядом

Петербуржец рассказал, какие районы лучше всего подходят для временного жилья туристу

Санкт-Петербург - огромный туристический город. Не хватит и месяца, чтобы полноценно обойти все его достопримечательности. А если вы приехали на выходные или на неделю, то, вероятно, есть смысл посмотреть только самые знаковые места города. И, конечно, тратить много денег на жилье не хочется. Петербуржец Александр Большаков рассказал, где удобнее и дешевле всего остановиться в Санкт-Петербурге.

Цена на жилье зависит от сезона. Самая высокая стоимость фиксируется в период Белых Ночей - с 25 мая по 15 июля, а также в новогодние каникулы, длинные выходные 23 февраля и 8 марта, майские праздники. А вот сэкономить на жилье можно, если отправиться в Питер зимой, в межсезонье или если бронировать отель сильно заранее. В этот период даже можно остановиться в самой элитной гостинице по цене эконом-класса.

Теперь разберемся, какой район больше всего подойдет для жилья. Если вы приехали на 2-3 дня, то явно не стоит селиться на окраине - половину отдыха проведете в дороге и ничего не успеете посмотреть. Поэтому Александр советует искать жилье в Центральном или Адмиралтейском районах - здесь сосредоточены основные достопримечательности. Если ваш отпуск продлится неделю, то рассмотрите также Петроградский и Василеостровский районы.

Также Александр рекомендует искать жилье в районе следующих станций метро:

Невский проспект;

Гостиный двор;

Адмиралтейская;

Сенная площадь;

Спасская;

Садовая;

Площадь Восстания;

Маяковская;

Чернышевская;

Достоевская;

Владимирская;

Горьковская;

Василеостровская.

Что касается наименее подходящих мест для жилья, то откажитесь от апартаментов и отелей, удаленных от станций метро. «До метро 10 минут на транспорте» - вроде звучит соблазнительно, но по факту замучаетесь кататься по всему городу, поэтому выбирайте квартиру в 10 минутах ходьбы от метро.

Также избегайте бронирования в отелях, которые расположены в новых современных районах: Кудрово, Мурино, Девяткино, Янино и т. д. Цена на них обычно приятная, да и метро рядом, однако здесь очень плохая инфраструктура, многолюдно, постоянные очереди в транспорте, а до центра придется добираться пару часов. Такие отели подойдут, если вы надолго приехали в Питер, а при отдыхе в несколько дней выбирать их нецелесообразно.

