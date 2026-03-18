Городовой / Вопросы о Петербурге / Вот от чего туристы в Питере приходят в ужас: "вампировидный" житель культурной столицы
Вот от чего туристы в Питере приходят в ужас: "вампировидный" житель культурной столицы

Опубликовано: 18 марта 2026 14:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Ужас, летящий на крыльях ночи: самый неожиданный обитатель Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург - город контрастов. С одной стороны - это высокая культура публики, роскошь архитектуры, шикарные залы музеев, а с другой - куча асоциальных личностей в подворотнях, уличные попрошайки и назойливые "Петры Первые", которые настаивают на дорогостоящих фото. Но один факт повергает туристов в ужас больше всего - это животный мир Санкт-Петербурга. Расскажем подробнее об одном неожиданном жителе культурной столицы.

О том, что в подвалах "Эрмитажа" живут десятки кошек, знают все, а вот то, что в городе на Неве водятся еще и летучие мыши, известно далеко не каждому. Вернее, питерцев "вампировидные" обитатели города уже не пугают - они к ним привыкли. А вот турист, впервые увидевший пугающее существо чуть ли не в центре города, оказывается как минимум удивлен.

Чаще всего питерские летучие мыши водятся у Невы или в парках. Днем они спят на старинных чердаках, а ночью вылетают на охоту. Их можно встретить в старых зданиях или даже на станциях метро. Опасности для человека они не представляют, но, согласитесь, встреча с таким обитателем Питера может оставить не самые приятные впечатления.

Летучие мыши часто ищут теплые места для зимовки, а потому могут поселиться на балконе. Специалисты предупреждают горожан и гостей города, что если мышка залетела на лоджию или в квартиру, ее нельзя пугать, брать в руки или кормить. Нужно надеть плотные перчатки, дождаться, пока крылатый гость успокоится, накрыть его полотенцем, посадить в коробку и выпустить на улицу.

Ранее "Городовой" раскрыл тайну хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора.

Анна Леонова
