Позеленевшей в теплице почве – обязательно: с надоевшей проблемой справляемся на раз-два: важно успеть до посадок

Весной многие садоводы сталкиваются с проблемой позеленения почвы в теплицах. Это явление довольно нежелательное, однако проблему исправить совсем не трудно. Оперативное решение крайне важно, поскольку приближается период высадки пересадки рассады.
Причины проблемы
Позеленение почвы может быть обусловлено несколькими факторами: переувлажнением, окислением или чрезмерной плотностью грунта. Наиболее частой причиной является переувлажнение, которое способствует активному росту водорослей и мха на поверхности.
Переувлажнение непосредственно приводит к закислению грунта, а излишняя плотность почвы лишь усугубляет данную ситуацию. Таким образом, требуется незамедлительное вмешательство.
Как справиться с проблемой
После схода снежного покрова рекомендуется обеспечить интенсивное проветривание теплицы, особенно в солнечные дни, для прогрева грунта. Почву следует перекопать на глубину штыка лопаты, оставив ее в комковатом состоянии для лучшего просыхания.
Через 5-7 дней после перекопки необходимо внести в почву известь, доломитовую муку или золу. Эти компоненты способствуют снижению кислотности почвы.
Обратите внимание, что следует вносить только один из перечисленных компонентов, а не все одновременно, предупреждает автор дзен-канала "Виктория Радзевская — Дачные секреты".
Финальные обработки
Завершающим этапом является обработка. Рекомендуется пролить почву 1%-ным раствором бордоской жидкости. В качестве альтернативы можно использовать "Фитоспорин-М". Чередуйте применение этих препаратов для предотвращения избыточного накопления меди в почве.
