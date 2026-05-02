Позеленевшей в теплице почве – обязательно: с надоевшей проблемой справляемся на раз-два: важно успеть до посадок
Позеленевшей в теплице почве – обязательно: с надоевшей проблемой справляемся на раз-два: важно успеть до посадок

Опубликовано: 2 мая 2026 21:05
 Проверено редакцией
Как справиться с позеленением почвы в теплице

Весной многие садоводы сталкиваются с проблемой позеленения почвы в теплицах. Это явление довольно нежелательное, однако проблему исправить совсем не трудно. Оперативное решение крайне важно, поскольку приближается период высадки пересадки рассады.

Причины проблемы

Позеленение почвы может быть обусловлено несколькими факторами: переувлажнением, окислением или чрезмерной плотностью грунта. Наиболее частой причиной является переувлажнение, которое способствует активному росту водорослей и мха на поверхности.

Переувлажнение непосредственно приводит к закислению грунта, а излишняя плотность почвы лишь усугубляет данную ситуацию. Таким образом, требуется незамедлительное вмешательство.

Как справиться с проблемой

После схода снежного покрова рекомендуется обеспечить интенсивное проветривание теплицы, особенно в солнечные дни, для прогрева грунта. Почву следует перекопать на глубину штыка лопаты, оставив ее в комковатом состоянии для лучшего просыхания.

Через 5-7 дней после перекопки необходимо внести в почву известь, доломитовую муку или золу. Эти компоненты способствуют снижению кислотности почвы.

Обратите внимание, что следует вносить только один из перечисленных компонентов, а не все одновременно, предупреждает автор дзен-канала "Виктория Радзевская — Дачные секреты".

Финальные обработки

Завершающим этапом является обработка. Рекомендуется пролить почву 1%-ным раствором бордоской жидкости. В качестве альтернативы можно использовать "Фитоспорин-М". Чередуйте применение этих препаратов для предотвращения избыточного накопления меди в почве.

Ранее мы рассказали, как избавиться от лишней влаги в погребе.

