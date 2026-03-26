Древний город, основанный в 1154 году: считается "столицей лягушек" не просто так - где находится, что посмотреть

В Подмосковье есть город, символом которого является лягушка. Звучит странно, но местные жители этим гордятся. Речь идет о Дмитрове. Он относится к одним из древнейших, так как город был заложен в 1154 году.
Почему символом Дмитрова стала лягушка
Город был основан на болотах, поэтому лягушек тут всегда было много. Местные жители считают эту амфибию героической, так как она имела для Дмитрова особое значение. В древние времена, когда враг подступал к городу, лягушки чувствовали вибрацию почвы заранее, из-за чего начинали квакать. Подобным образом они предупреждали жителей о приближении противника. Это несколько раз спасало город от набегов.
Где находится Дмитров
Дмитров расположен на севере Московской области, в 50-60 км от МКАД. Он входит в список «Золотого кольца», поэтому добраться сюда будет просто. Можно воспользоваться электричкой или автобусом.
История города
Основателем города стал Юрий Долгорукий, который в 1154 году приказал возвести здесь крепость. Считается, что свое название Дмитров получил благодаря сыну князя. В XIII веке город разорят монголо-татары, но к XVI веку он начнет процветать.
В 1610 году здесь обосновались литовские завоеватели, приспешники Лжедмитрия II. В этот момент город опять пострадал. Восстанавливать его начали только после начала основания Санкт-Петербурга. В 1932 году советские власти отдали приказ о строительстве здесь водоканала, который должен был соединить Москву с Волгой. Тяжелые работы выполняли заключенные. Канал был открыт в 1937 году, а в 1997 году тут был установлен памятник погибшим строителям.
Достопримечательности
Так как Дмитров является старинным городом, здесь сохранилось большое количество интересных сооружений и памятных мест.
Дмитровский кремль
Считается главной достопримечательностью города. Он был заложен князем Юрием Долгоруким. Изначально крепость была деревянной, имела 10 башен. За историю кремль несколько раз разрушался, четыре раза горел в пожарах, но восстанавливался. После 1610 году крепость уже не переделывали, из-за чего сейчас здесь можно увидеть только уцелевшие части укреплений, музей-заповедник, Успенский собор и несколько других зданий.
Успенский собор
Расположен на территории кремля, восстановлен в 2003 году. Собор был построен в 1509-1533 годах, несколько раз его приходилось возводить снова из-за пожаров.
Музей Серафима Звездинского
Здесь в 1920-1922 годах жил епископ Дмитровский – Серафим, который получил должность уже после революции. Через два года его арестовали, сослали в Омск, после чего подвергли высшему наказанию. В этом музее можно увидеть, как епископ жил, его личные вещи, фотографии.
Музей лягушки
«На каждом углу тут продают сувениры с символом города – лягушкой. А в музее, где все окружено их фигурками, проводят экскурсии и мастер-классы с чаепитиями», - сообщает «КП».
Борисоглебский монастырь
Этому монастырю удалось уцелеть после 1932 года, когда при строительстве канала между Москвой и Волгой в городе начали сносить исторические кварталы. Сейчас обитель продолжает действовать, здесь даже проводят экскурсии.
Также стоит увидеть Советскую площадь, улицу со скульптурами, музей Петра Кропоткина, Музейно-выставочный комплекс.
Что привезти из Дмитрова
«Символ города — лягушку. Хоть в виде магнита на холодильник, хоть в виде матрешки – каких тут только нет. Также стоит обратить внимание на конфеты с частной сыроварни – очень вкусные», - рассказывает источник.
Ранее портал «Городовой» сообщил, какой кремль выдержал 26 осад.