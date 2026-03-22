Где и когда в Петербурге цветет сакура: 9 эффектных мест для весенних фото

Все о цветении сакуры в Санкт-Петербурге

В японской культуре сакура считается символом весны и красоты. Районы, где цветет сакура, заполняются горожанами и гостями страны полностью. В течение двух недель граждане любуются нежными, розовыми или белыми цветками. Многие жители России готовы сорваться в свой отпуск в Японию, чтобы воочию увидеть это эффектное зрелище. И очень зря! Оказывается, сакура цветет и в России. Несколько городов могут похвастаться цветением сакуры, и среди них - город на Неве Санкт-Петербург. О том, когда и где можно увидеть цветение сакуры в Петербурге, рассказывает автор дзен-канала "Про путешествия: большие и маленькие".

Чаще всего первые цветки сакуры в Санкт-Петербурге появляются в начале мая. За последние десять лет самое раннее цветение началось 24 апреля, а самое позднее — 14 мая. Следовательно, в 2026 году все будет зависеть от погоды. Сакура цветет недолго, как и в Японии - всего 10-15 дней. А теперь перечислим места, где можно своими глазами полюбоваться цветущей сакурой:

Сад дружбы. Сакура здесь распускается одна из первых, а еще территорию украшают яблони, сосны, ивы и искусственный водоем с фонтаном. Адрес: Литейный проспект, рядом с домами № 15 и 17, метро Чернышевская;

Ботанический сад Петра Великого. Здесь разбит японский сад, главной жемчужиной которого является сакура. Адрес: ул. профессора Попова, 2;

Здесь разбит японский сад, главной жемчужиной которого является сакура. Адрес: ул. профессора Попова, 2; Приморский парк Победы. На территории парка расположено шесть прудов, фонтан, велодорожки, зона отдыха и множество деревьев, среди которых и сакура. Найти декоративную вишню можно рядом с японским каменным фонарем. Адрес: Крестовский пр., 23А, метро Крестовский остров;

Сад-партер у Смольного собора. Здесь высажена целая аллея из сакур, подаренных императорской семьей Японии в честь 310-летия Санкт-Петербурга. Адрес: пл. Растрелли, 1, метро Чернышевская;

Здесь высажена целая аллея из сакур, подаренных императорской семьей Японии в честь 310-летия Санкт-Петербурга. Адрес: пл. Растрелли, 1, метро Чернышевская; Парк «Тихий отдых». Здесь можно полюбоваться не только цветущей сакурой, но и оригинальными зданиями, например, дачей принца Ольденбургского. Адрес: Каменноостровский пр., 81, метро Черная речка;

Сад Ивана Фомина. Здесь японские деревья с крупными махровыми соцветиями цветут немного позднее, в середине мая. Адрес: ​Проспект Просвещения, 40, метро Проспект Просвещения.

