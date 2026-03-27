Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Добавьте к брокколи грибы и чеснок – и на сковородку: это блюдо полюбят даже те, кого воротит от ЗОЖ

Опубликовано: 27 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Вот как и с чем пожарить брокколи, чтобы она стала сочной, мясистой и ароматной

Оказывается, даже брокколи можно приготовить так, что ее сметут со стола за секунду. Автор Дзен-канала «Наш уютный дом» поделилась рецептом жареной брокколи с грибами и чесноком, которая станет самостоятельным блюдом, а не просто дополнением к гарниру.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • брокколи – 1 кочан;
  • свежие грибы (шампиньоны, вешенки, белые грибы) – 300 г;
  • чеснок – 1 головка;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.;
  • вода – 50 мл;
  • масло для жарки;
  • соль;
  • черный перец.

Можно добавить свежий зеленый лук или поджаренный кунжут.

Способ приготовления

Проварите брокколи на сковороде под крышкой в небольшом количестве воды на медленном огне не больше двух минут, после чего сразу же охладите соцветия в ледяной воде, чтобы остановить термическую обработку. Благодаря этому капуста будет сочной, упругой, насыщенно-зеленой – и с максимумом витаминов.

Мелко нарежьте чеснок, а грибы разрежьте пластинками. Заранее приготовьте заправку: перемешайте соевый соус, кукурузный крахмал, перец и соль, добавьте воду.

Затем в чистой сковороде разогрейте немного растительного масла и положите чеснок. Жарьте его около 30 секунд на среднем огне без крышки. Добавьте грибы и жарьте их до легкой румяности.

Добавьте на сковородку к чесноку и грибам брокколи, влейте соус – и через 3 минуты выключайте огонь.

Жареную брокколи с грибами и чесноком можно подавать как отдельное блюдо, так и в качестве гарнира к картофелю, рису или куриному филе.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью