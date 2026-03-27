Добавьте к брокколи грибы и чеснок – и на сковородку: это блюдо полюбят даже те, кого воротит от ЗОЖ

Оказывается, даже брокколи можно приготовить так, что ее сметут со стола за секунду. Автор Дзен-канала «Наш уютный дом» поделилась рецептом жареной брокколи с грибами и чесноком, которая станет самостоятельным блюдом, а не просто дополнением к гарниру.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- брокколи – 1 кочан;
- свежие грибы (шампиньоны, вешенки, белые грибы) – 300 г;
- чеснок – 1 головка;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.;
- вода – 50 мл;
- масло для жарки;
- соль;
- черный перец.
Можно добавить свежий зеленый лук или поджаренный кунжут.
Способ приготовления
Проварите брокколи на сковороде под крышкой в небольшом количестве воды на медленном огне не больше двух минут, после чего сразу же охладите соцветия в ледяной воде, чтобы остановить термическую обработку. Благодаря этому капуста будет сочной, упругой, насыщенно-зеленой – и с максимумом витаминов.
Мелко нарежьте чеснок, а грибы разрежьте пластинками. Заранее приготовьте заправку: перемешайте соевый соус, кукурузный крахмал, перец и соль, добавьте воду.
Затем в чистой сковороде разогрейте немного растительного масла и положите чеснок. Жарьте его около 30 секунд на среднем огне без крышки. Добавьте грибы и жарьте их до легкой румяности.
Добавьте на сковородку к чесноку и грибам брокколи, влейте соус – и через 3 минуты выключайте огонь.
Жареную брокколи с грибами и чесноком можно подавать как отдельное блюдо, так и в качестве гарнира к картофелю, рису или куриному филе.
