Города России, в которых хочется жить - никаких шумных мегаполисов: здесь красиво, тихо и уютно

Россияне обычно стремятся переехать в Москву или Санкт-Петербург, но такие крупные города подходят далеко не всем. Высокие цены, бесконечная суета, пробки и отсутствие комфорта - это только верхушка айсберга. Портал "Городовой" показал, какие российские города могут стать комфортными для жизни.

Майкоп

Город подходит для тех, кто любит тишину, спокойствие и красивую природу. Майкоп расположен рядом с Кавказскими горами. Прогулки по городу отправляют в прошлое, останавливают время. Здесь дешевые цены на жилье, продукты и прочие товары, а также комфортный климат.

Йошкар-Ола

"Йошкар-Ола находится в 760 километрах от Москва и является столицей Республика Марий Эл, которая граничит с Нижегородской областью и Республикой Татарстан. При этом в облике города заметно влияние московской, европейской архитектуры", - сообщил канал "Русские тайны".

Этот город подойдет для тех, кого привлекает европейская архитектура, спокойная жизнь.

Тверь

Город имеет богатую историю, большое количество старых зданий и достопримечательностей. Екатерина II называла этот город "самым хорошим после Санкт-Петербурга". Здесь ощущается "русская душа", которой так не хватает в мегаполисах России. Туристов в Твери не так уж и много, что сделает проживание более комфортным.

Вышний Волочёк

"Город привлёк меня своей нетронутой атмосферой: вместо высотных зданий здесь сохранилась старинная архитектура, а вместо высоких цен в магазинах - рынки с местной продукцией. Люди здесь никуда не спешат, а жизнь течёт спокойно и размеренно", - рассказал источник.

Вышний Волочек называют "Тверской Венецией" или "городом семи островов", что подчеркивает его уникальность.

Опыт автора

"Из перечисленных городов я была только в Йошкар-Оле и Твери. Они впечатлили меня своей архитектурой, спокойной жизнью. Эти места точно можно рассмотреть для переезда", - сообщила Полина Аксенова.

