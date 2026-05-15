Погода с южным характером: синоптики рассказали, когда Петербург накроют дожди

Похолодание продолжается в Северной столице.

Погода в Петербурге снова меняется. На этот раз «виноват» циклон, который движется к нам с юга, сообщает в соцсетя синоптик Михаил Леус.

Если утро еще может показаться приятным, то ко второй половине дня небо плотно затянет тучами. Без дождей не обойдется, так что, выходя из дома, обязательно захватите зонт или дождевик.

Что с температурой?

Несмотря на тучи, сильного холода ждать не стоит. Температура остается в рамках нормы для этого сезона:

В Санкт-Петербурге: стабильные +15…+17°.

В Ленобласти: от +12° до +17°, а на востоке региона может припечь до +21°.

Ветер будет умеренным — северо-западным, со скоростью 3-8 м/с. С ног не свалит, но легкая прохлада с залива чувствоваться будет.

Важный момент: атмосферное давление активно идет вниз. Сейчас оно составляет 753 мм рт. ст., что ниже привычной нормы.

Дополнительный факт: для метеозависимых людей это может стать неприятным сюрпризом. При падении давления часто хочется спать, может появиться легкая слабость или головная боль.

Планы на субботу

Если вы надеялись, что к выходным распогодится, новости не самые радостные. Суббота пройдет под знаком дождя.

Ночью: +9…+11°.

Днем: всё те же +15…+17°.

Погода будет типично «питерской» — сырой и пасмурной. Идеальное время для уютных посиделок в кафе или чтения книг дома, так как затяжных прогулок без риска промокнуть не получится.

