Погода берет паузу: синоптики объяснили, как скандинавский циклон сбил температуру в Петербурге до +14

Опубликовано: 14 мая 2026 09:25
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Петербуржцы только успели снять куртки и порадоваться первому настоящему теплу, как погода снова преподнесла сюрприз.

20-градусное тепло оказалось короткой вспышкой. Уже сегодня в городе и области стало заметно свежее.

Почему стало холоднее?

Всему виной циклон, который сейчас завис над Скандинавией. Мы оказались в его тыловой части. Это значит, что вместо теплого воздуха к нам начал поступать прохладный и влажный.

Небо затянуло облаками, солнце выглядывает редко, а местами уже капают дожди.

Что на термометрах сегодня?

В самом Петербурге сегодня не выше +14…+16°. В Ленобласти ситуация разная: на западе прохладнее (около +12°), а на востоке еще задержится лето — там может припечь до +21°, сообщает синоптик Михаил Леус в соцсетях.

Ветер сменился на северо-западный. Он не сбивает с ног, но добавляет ощущения сырости. Атмосферное давление начало расти, но оно всё еще ниже привычной нормы.

Планы на пятницу

Не забудьте зонт. В пятницу, 24 мая, погода останется капризной.

  • Ночью: будет совсем по-осеннему, всего +6…+8°.
  • Днем: воздух прогреется до +16…+18°. Кратковременные дожди никуда не уйдут, так что прогулки лучше планировать с зонтом в руках.

Такие резкие прыжки температуры — «фирменная карточка» мая в Петербурге. Синоптики отмечают, что после аномально холодного начала месяца природа пытается наверстать упущенное, но делает это рывками.

Кстати, из-за высокой влажности и ветра температура +15° в Петербурге ощущается холоднее, чем в Москве или других центральных городах.

Поэтому старый добрый совет «одеваться как капуста» (многослойно) всё еще самый актуальный для горожан.

Что дальше?

Хорошая новость в том, что это похолодание не будет затяжным. Циклоны в это время года быстро сменяют друг друга, и шансы на возвращение солнца и +20° в ближайшие выходные всё еще сохраняются. Но пока — достаем ветровки и ждем.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге похолодает.

