Московская деревня, которая находится в 30 минутах езды от центра - столицей тут не пахнет: как здесь живут люди
Московская деревня, которая находится в 30 минутах езды от центра - столицей тут не пахнет: как здесь живут люди

Опубликовано: 14 мая 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Село, в котором уже давно остановилось время

В Москве есть удивительное село, которое находится всего в 30 минутах езды до центра города. Время здесь давно остановилось, ведь за долгие годы в деревне ничего не поменялось. Портал "Городовой" изучил информацию и рассказал о загадочном селе подробнее.

Где находится

Село Троице-Лыково находится рядом со станцией метро Строгино. Сбоку него располагается остров Серебряный Бор. Добраться сюда можно на автомобиле или на метро. Первый вариант является более быстрым и удобным.

История села

"Село Троице-Лыково было основано более 500 лет назад. На протяжении долгого времени деревня принадлежала роду Разумовских: именно в этот период здесь был разбит красивейший парк и возведена церковь. Позднее появился и второй храм", - сообщает канал "Русские тайны".

Во времена СССР тут находился санаторий, а также военно-музыкальная школа. Село стало частью Москвы только в 1960 году. При строительстве микрорайона Строгино северную часть села снесли, но остальные дома не тронули.

Как здесь живут люди

"Троице-Лыково — это небольшой посёлок всего с 3 улицами. Попадая сюда, сложно понять, где ты: в пределах Москвы или где-то далеко за городом. Вокруг деревянные избы, слышен лай собак. Здесь даже сохранился сельский магазин", - рассказал источник.

В домах нет канализации, водопровода, но люди продолжают тут жить. Считается, что провести любые коммуникации возможно, но потребовались бы внушительные затраты и желание местных жителей.

Почему дома не сносят

На данный момент село входит в "Список охраняемых деревень Москвы", поэтому в ближайшие десятилетия его точно не будут трогать. Место настолько ценится, что купить здесь дом - задача не из дешевых. В продаже есть всего два коттеджа стоимостью от 130 до 160 млн рублей.

