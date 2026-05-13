«Виадук», «бадлон» и шаверма в парадной: слова, которые выдают петербуржца

О петербургском сленге вспоминают, когда заходит речь о разности петербуржцев и москвичей.

Если вы сели на «Сапсан» в Москве и через четыре часа вышли на Невском, готовьтесь: русский язык здесь звучит немного иначе.

Спор о том, как правильно называть бордюр или курицу, длится десятилетиями. Это уже не просто разница слов, а настоящий культурный код.

Гастрономический словарик: кура, греча и булка

Самое веселое начинается в магазине или кафе.

Кура и греча. В Петербурге экономят время и отбрасывают окончания. Если видите вывеску «Кура-гриль» — вы точно в Северной столице. Булка. Для москвича булка — это что-то сладкое, с изюмом. Для петербуржцы любая буханка белого хлеба — это булка. Хлеб. В Северной столице «хлеб» — это только черный (ржаной). Если попросите просто «хлеб», вам никогда не дадут батон.

Шаверма против шаурмы: великое противостояние

Это главный кулинарный баттл страны. В Москве вы покупаете шаурму. В Питере — только шаверму. Есть мнение, что они даже готовятся по-разному.

Городские джунгли: поребрики и виадуки

Даже обычная прогулка может сбить с толку.

Это классика. Кстати, строители говорят, что это разные способы укладки камня. Но для обывателя это просто граница тротуара. В Питере даже поставили памятник, где бордюр и поребрик мирно соседствуют. Парадная. В Петербурге не заходят в подъезд. В старых домах были «черные входы» для прислуги и «парадные» для господ. Название осталось, даже если это обшарпанный вход в хрущевку.

Виадук. Если москвич едет по эстакаде или путепроводу, то петербуржец — по виадуку.

Почему мы так говорим?



Руководитель Лингвистической клиники СПбГУ, к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ Екатерина Зорина совеместно со студентом Александром Маттисом рассказали "Городовому", как сложился петербургский сленг.

"Санкт-Петербург, будучи «городом пришельцев», построенным Петром Великим практически на голой земле, исторически развивался как центр, где смешивались носители различных диалектов. Сюда стекались крестьяне различных губерний для строительства, столичные и провинциальные дворяне на службу государю как представители своих земель", - отмечают эксперты.

Петербург строился как европейский город, сюда везли иностранных инженеров и мастеров, которые привносили свои словечки.

Например, слово «бадлон» (водолазка) пошло от названия марки синтетической ткани Ban-Lon, которая была популярна в Ленинграде в 60-е.