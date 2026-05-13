«Виадук», «бадлон» и шаверма в парадной: слова, которые выдают петербуржца
Если вы сели на «Сапсан» в Москве и через четыре часа вышли на Невском, готовьтесь: русский язык здесь звучит немного иначе.
Спор о том, как правильно называть бордюр или курицу, длится десятилетиями. Это уже не просто разница слов, а настоящий культурный код.
Гастрономический словарик: кура, греча и булка
Самое веселое начинается в магазине или кафе.
- Кура и греча. В Петербурге экономят время и отбрасывают окончания. Если видите вывеску «Кура-гриль» — вы точно в Северной столице.
- Булка. Для москвича булка — это что-то сладкое, с изюмом. Для петербуржцы любая буханка белого хлеба — это булка.
- Хлеб. В Северной столице «хлеб» — это только черный (ржаной). Если попросите просто «хлеб», вам никогда не дадут батон.
Шаверма против шаурмы: великое противостояние
Это главный кулинарный баттл страны. В Москве вы покупаете шаурму. В Питере — только шаверму. Есть мнение, что они даже готовятся по-разному.
Городские джунгли: поребрики и виадуки
Даже обычная прогулка может сбить с толку.
- Поребрик и бордюр. Это классика. Кстати, строители говорят, что это разные способы укладки камня. Но для обывателя это просто граница тротуара. В Питере даже поставили памятник, где бордюр и поребрик мирно соседствуют.
- Парадная. В Петербурге не заходят в подъезд. В старых домах были «черные входы» для прислуги и «парадные» для господ. Название осталось, даже если это обшарпанный вход в хрущевку.
- Виадук. Если москвич едет по эстакаде или путепроводу, то петербуржец — по виадуку.
Почему мы так говорим?
Руководитель Лингвистической клиники СПбГУ, к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ Екатерина Зорина совеместно со студентом Александром Маттисом рассказали "Городовому", как сложился петербургский сленг.
"Санкт-Петербург, будучи «городом пришельцев», построенным Петром Великим практически на голой земле, исторически развивался как центр, где смешивались носители различных диалектов.
Сюда стекались крестьяне различных губерний для строительства, столичные и провинциальные дворяне на службу государю как представители своих земель", - отмечают эксперты.
Петербург строился как европейский город, сюда везли иностранных инженеров и мастеров, которые привносили свои словечки.
Например, слово «бадлон» (водолазка) пошло от названия марки синтетической ткани Ban-Lon, которая была популярна в Ленинграде в 60-е.
"Северная столица была почти всю свою историю городом военных, народная масса неизбежно привносила сюда свои региональные особенности.
Со временем они вымывались из региолекта, однако остались наиболее устойчивые из них, вроде парадной или шавермы", - отмечают филологи.