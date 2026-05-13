Идеален для подоконников: этот сорт можно выращивать в домашних условиях – урожай через 48 дней
Идеален для подоконников: этот сорт можно выращивать в домашних условиях – урожай через 48 дней

Опубликовано: 13 мая 2026 19:15
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Идеальный сорт для домашних условий

Для тех, у кого не дачи, но очень хочется своих овощей, селекционеры вывели сорта огурцов, растущие на подоконнике. Эти растения успешно плодоносят даже в цветочном горшке.

Сорт для выращивания на подоконнике

Сорт «Квартирант F1» представляет собой партенокарпический гибрид, не требующий опыления насекомыми или вручную. Этот сорт подходит как для комнатного выращивания, так и для тепличных условий, что является значительным преимуществом.

Описание сорта

Первый урожай можно получить уже через 48 дней после появления всходов. Огурцы отличаются небольшими размерами, их длина, как правило, не превышает 8 см. Плоды характеризуются хрустящей текстурой и сочностью, что делает их пригодными как для консервации, так и для употребления в свежем виде.

Огурцы сорта «Квартирант F1» лишены горечи. Кусты не требуют формирования, поскольку высота растений обычно не превышает 120 сантиметров.

Сорт обладает устойчивостью ко многим заболеваниям и вредителям, что минимизирует риски возникновения проблем даже у начинающих садоводов.

Ранее мы рассказали, чем подкормить малину в начале сезона.

