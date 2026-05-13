Идеален для подоконников: этот сорт можно выращивать в домашних условиях – урожай через 48 дней
Для тех, у кого не дачи, но очень хочется своих овощей, селекционеры вывели сорта огурцов, растущие на подоконнике. Эти растения успешно плодоносят даже в цветочном горшке.
Сорт для выращивания на подоконнике
Сорт «Квартирант F1» представляет собой партенокарпический гибрид, не требующий опыления насекомыми или вручную. Этот сорт подходит как для комнатного выращивания, так и для тепличных условий, что является значительным преимуществом.
Описание сорта
Первый урожай можно получить уже через 48 дней после появления всходов. Огурцы отличаются небольшими размерами, их длина, как правило, не превышает 8 см. Плоды характеризуются хрустящей текстурой и сочностью, что делает их пригодными как для консервации, так и для употребления в свежем виде.
Огурцы сорта «Квартирант F1» лишены горечи. Кусты не требуют формирования, поскольку высота растений обычно не превышает 120 сантиметров.
Сорт обладает устойчивостью ко многим заболеваниям и вредителям, что минимизирует риски возникновения проблем даже у начинающих садоводов.
