Котлован глубиной в 12 этажей и синие «Балтийцы»: как на самом деле строится петербургское метро
В 2025 году на схеме метро наконец-то полноценно заработали «Юго-Западная» и «Путиловская». Для жителей Красносельского района это историческое событие.
На этом стройка не встанет. Дальше по плану еще четыре станции на этой же ветке. Александр Беглов в ходе ежегодного отчёта в Законодательном рассказал, что линия сможет перевозить более 220 тысяч человек в день.
Куда еще тянут рельсы?
Сейчас активно копают в двух направлениях:
- На север: Зеленую ветку продлевают от «Беговой» через «Богатырскую» до «Каменки». Там уже залили бетоном целый километр тоннеля.
- В центр: Начали строить участок от «Каретной» к «Лиговскому проспекту — 2». Это будет важный узел: рядом построят терминал для высокоскоростных поездов (ВСМ) до Москвы.
Огромные щиты под землей
Метро строят не лопатами — под городом сейчас работают сразу пять огромных проходческих щитов. Самый известный из них, «Надежда», сейчас «грызет» грунт в Приморском районе, сообщает "Деловой Петербург".
Он делает один широкий тоннель сразу для двух путей. Работы идут на глубине 35 метров — это примерно как десятиэтажный дом, ушедший под землю.
Прощайте, старые вагоны
Парк поездов обновляют ударными темпами.
- На красной линии (Кировско-Выборгской) старых вагонов почти не осталось.
- На синей линии (Московско-Петроградской) обновление начнется в 2026 году.
Новые поезда «Балтиец» уже вовсю возят пассажиров. В город привезли уже 50 таких составов. К 2031 году метро получит почти тысячу новых вагонов. В них тише, светлее и есть зарядки для телефонов.
