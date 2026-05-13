Куда поехать отдыхать в июле 2026 года - направления для тех, кто не любит жару: находятся в России

Июль является самым популярным месяцем для отдыха у россиян, поэтому уже сейчас пора задуматься, где можно провести желанный отпуск. Для этого не придется лететь в другие страны, так как прекрасно отдохнуть можно и в России. Следующие направления особенно подойдут для тех, кто не любит жару.

Карелия

Температура воздуха в июле: +20...+25 градусов.

Что здесь делать:

В Карелии очень ценится природа, так как тут есть водопады, архипелаги, горы, озера, хвойные леса, острова. Здесь насчитывается более 60 000 озер. Место подойдет для любителей отдыха с палаткой, но допустим вариант и размещения на базах отдыха. Тут можно рыбачить, купаться, исследовать природу, собирать ягоды и грибы. Самый популярный водоем для купания - Онежское озеро.

Байкал

Температура воздуха в июле: +20...+25 градусов.

Что здесь делать:

Байкал также славится прекрасной природой, густыми лесами, альпийскими лугами, бирюзовой водой и скалами. Именно в июле наблюдается самая комфортная погода без ветров и дождей. Обязательно посетите остров Ольхон, курорт Байкальск, архитектурно-этнографический музей "Тальцы", сообщает портал "ПСЖР".

Калининград

Температура воздуха в июле: +22...+26 градусов.

Что здесь делать:

Калининград прекрасен в любое время года, но многие туристы отдают ему предпочтение именно в середине лета из-за комфортной погоды. Обязательно прогуляйтесь по району Амалиенау, который известен старинными европейскими особняками. После этого посетите остров Иммануила Канта, где можно устроить пикник, и не забудьте прокатиться на теплоходе, откуда открывается вид на Рыбную деревню.

