Квартирный парадокс Петербурга: почему трешки дорожают, а дома становятся дешевле «бетонной коробки»

Жизнь в Петербурге — мечта многих, но за эту мечту приходится платить всё больше. В апреле рынок недвижимости снова «порадовал» ростом цен.

Причем дорожает не только пафосный центр, но и жилье на окраинах. Разбираемся, что происходит и где логика.

Что с ценами в апреле?

Если коротко: всё стало дороже. Больше всего в цене подскочили трехкомнатные квартиры (+1,4%). Студии и «однушки» отстали совсем немного, прибавив 1,3%. Спокойнее всего вели себя двухкомнатные квартиры — они выросли в цене всего на 0,3%.

Теперь сухие цифры. За «входной билет» в виде студии или однушки на вторичном рынке просят в среднем 7,8 млн рублей, сообщает Росбалт.

Двушка обойдется уже в 12,8 млн, а за просторную трешку придется выложить около 16,8 млн.

Почему «вторичка» так популярна?

Казалось бы, ипотечные ставки на готовое жилье сейчас огромные. Но люди всё равно покупают. Почему?

Заезжай и живи. Многим важно получить ключи здесь и сейчас. Ждать два-три года, пока достроят дом в чистом поле, — сомнительное удовольствие, особенно если приходится платить и за аренду, и за ипотеку одновременно. Инфраструктура. В обжитых районах уже есть школы, садики и магазины. В новых кварталах этого часто приходится ждать годами. Перегретый рынок. Питер официально входит в тройку самых дорогих городов России вместе с Москвой и Казанью. Спрос здесь есть всегда: люди едут сюда учиться, работать и просто «красиво жить».

Парадокс: дом по цене квартиры

Сейчас на рынке сложилась удивительная ситуация. Частный дом, который раньше считался признаком роскоши, теперь может обойтись дешевле квартиры в спальном районе.

За последние пять лет «трешки» в крупных городах подорожали на 82%, а дома — всего на 54%. Если раньше дом стоил почти в два раза дороже квартиры, то теперь разрыв сократился до 32%.

Почему так происходит?

Квартира — это товар, который можно быстро продать (высокая ликвидность). Она понятнее покупателю.

С домом всё сложнее: нужно разбираться в коммуникациях, земле, материалах стен. Поэтому цены на дома растут медленнее. За те же деньги, что вы потратите на трешку в «бетонном муравейнике», сегодня можно купить современный коттедж за городом.

