10-метровые потолки и 5 неудачных попыток: как за 1,5 миллиарда планируют спасти «Гигант» на Кондратьевском
Бывший кинотеатр «Гигант» за свою долгую жизнь успел повидать всё: от триумфальных премьер до шумных казино и пустых торговых залов.
Сейчас у здания начинается новая глава. Рассказываем, что ждет «Гигант» и почему его так сложно оживить.
Самый большой в Ленинграде
«Гигант» построили в середине 1930-х годов. На тот момент это был настоящий гигант — крупнейший кинотеатр в городе. Зал вмещал 1400 зрителей.
Архитекторы Александр Гегелло и Давид Кричевский создали настоящий дворец культуры в стиле неоклассицизма.
В 2023 году здание официально признали памятником архитектуры. Это значит, что сносить его нельзя, а любую перестройку нужно строго согласовывать.
Проклятие пяти функций
У «Гиганта» непростая судьба. После того как кино ушло на второй план, здание пыталось «выжить» любыми способами. Здесь работали:
- Казино (знаменитый в 90-е «Конти»);
- Концертный зал;
- Бизнес-центр;
- Торговые ряды и сервисы.
Ни одна концепция не продержалась долго. Огромные площади (почти 7 тысяч «квадратов») и потолки высотой в 10 метров сложно заполнить чем-то одним. В итоге часть помещений годами стоит пустой.
Что планируют сделать сейчас?
Новая команда управленцев решила отказаться от идеи «просто сдать всё в аренду». План такой: превратить «Гигант» в современное общественное пространство, сообщает "Деловой Петербург".
Что там может появиться:
- Гибкие офисы (коворкинги);
- Рестораны и фуд-холлы;
- Образовательные центры и площадки для лекций;
- Магазины у дома и сервисы для местных жителей.
Идея в том, чтобы внутри была жизнь с утра до вечера. Офисные работники приходят днем, жители района — за покупками и в рестораны вечером.
Цена вопроса и главные трудности
Эксперты говорят, что на такую «переделку» (редевелопмент) нужно около 1,5 млрд рублей. Сумма солидная, поэтому компания сейчас ищет крупного инвестора.
Но есть и проблемы. Главная из них — транспорт. До ближайшего метро «Площадь Ленина» нужно ехать около 3 километров. Вокруг — вечные пробки.
Туристам сюда добираться неудобно, поэтому проект будет ориентирован в основном на тех, кто живет или работает рядом.
Почему это важно для Петербурга?
«Гигант» — не единственный пример. Сейчас в Петербурге мода на «оживление» старых стен. Совсем недавно продали здание бывших «Крестов» под культурный центр, а на Васильевском острове переделывают корпуса Оптического института.
Свободной земли в городе почти нет. Поэтому девелоперы все чаще смотрят на старые заводы, ведомства и кинотеатры.
Для нас это плюс: вместо полузаброшенных серых коробок мы получаем стильные места для прогулок и работы.
«Гигант» снова хочет стать местом притяжения района, как это было 90 лет назад. Получится ли у него на этот раз? Посмотрим в ближайшие пару лет.
