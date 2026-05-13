10-метровые потолки и 5 неудачных попыток: как за 1,5 миллиарда планируют спасти «Гигант» на Кондратьевском

Кинотеатр построен в 1934–1936 годах.

Бывший кинотеатр «Гигант» за свою долгую жизнь успел повидать всё: от триумфальных премьер до шумных казино и пустых торговых залов.

Сейчас у здания начинается новая глава. Рассказываем, что ждет «Гигант» и почему его так сложно оживить.

Самый большой в Ленинграде

«Гигант» построили в середине 1930-х годов. На тот момент это был настоящий гигант — крупнейший кинотеатр в городе. Зал вмещал 1400 зрителей.

Архитекторы Александр Гегелло и Давид Кричевский создали настоящий дворец культуры в стиле неоклассицизма.

В 2023 году здание официально признали памятником архитектуры. Это значит, что сносить его нельзя, а любую перестройку нужно строго согласовывать.

Проклятие пяти функций

У «Гиганта» непростая судьба. После того как кино ушло на второй план, здание пыталось «выжить» любыми способами. Здесь работали:

Казино (знаменитый в 90-е «Конти»);

Концертный зал;

Бизнес-центр;

Торговые ряды и сервисы.

Ни одна концепция не продержалась долго. Огромные площади (почти 7 тысяч «квадратов») и потолки высотой в 10 метров сложно заполнить чем-то одним. В итоге часть помещений годами стоит пустой.

Что планируют сделать сейчас?

Новая команда управленцев решила отказаться от идеи «просто сдать всё в аренду». План такой: превратить «Гигант» в современное общественное пространство, сообщает "Деловой Петербург".

Что там может появиться:

Гибкие офисы (коворкинги);

Рестораны и фуд-холлы;

Образовательные центры и площадки для лекций;

Магазины у дома и сервисы для местных жителей.

Идея в том, чтобы внутри была жизнь с утра до вечера. Офисные работники приходят днем, жители района — за покупками и в рестораны вечером.

Цена вопроса и главные трудности

Эксперты говорят, что на такую «переделку» (редевелопмент) нужно около 1,5 млрд рублей. Сумма солидная, поэтому компания сейчас ищет крупного инвестора.

Но есть и проблемы. Главная из них — транспорт. До ближайшего метро «Площадь Ленина» нужно ехать около 3 километров. Вокруг — вечные пробки.

Туристам сюда добираться неудобно, поэтому проект будет ориентирован в основном на тех, кто живет или работает рядом.

Почему это важно для Петербурга?

«Гигант» — не единственный пример. Сейчас в Петербурге мода на «оживление» старых стен. Совсем недавно продали здание бывших «Крестов» под культурный центр, а на Васильевском острове переделывают корпуса Оптического института.

Свободной земли в городе почти нет. Поэтому девелоперы все чаще смотрят на старые заводы, ведомства и кинотеатры.

Для нас это плюс: вместо полузаброшенных серых коробок мы получаем стильные места для прогулок и работы.

«Гигант» снова хочет стать местом притяжения района, как это было 90 лет назад. Получится ли у него на этот раз? Посмотрим в ближайшие пару лет.

