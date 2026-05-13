Такого давно не было: вот когда россиян ждут трёхдневные выходные
Опубликовано: 13 мая 2026 11:28
После длинных майских праздников россияне вновь отдохнут три дня.
Май порадовал своими длинными выходными, но это не значит, что в ближайшее время не стоит надеяться на повторение короткой рабочей недели.
Согласно производственному календарю, следующие три выходных подряд будут уже в июне. Во время празднования Дня России нерабочими будут 12, 13 и 14 июня.
При этом накануне 12 июня четверг будет сокращённым днём — продолжительность работы составит на 1 час меньше. Всего в июне 2026 года будет 21 рабочий день и 9 выходных.
Для многих эти дни станут отличной возможностью съездить за город или даже взять полноценный отпуск, сэкономив несколько дней.
