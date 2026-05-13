Из офиса — в мерчандайзеры: зачем петербуржцы ищут подработку у дома

80% жителей Петербурга готовы подрабатывать за пределами основной работы.

Казалось бы, средняя зарплата в Петербурге перевалила за 125 тысяч рублей. Но цифры в отчетах — это одно, а реальная жизнь — другое.

Свежий опрос показал: почти 80% горожан готовы выйти на подработку. И часто — совсем не по своей основной специальности, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитиков hh.ru и сервис "Моя смена".

Смена имиджа: из офиса на склад

Раньше подработка считалась чем-то вынужденным. Сейчас всё изменилось. Люди стали проще относиться к физическому труду.

Почти каждый третий опрошенный петербуржец за последние три месяца уже успел примерить на себя вторую роль.

Самые популярные направления — это торговля и склады. Горожане охотно идут работать:

грузчиками и разнорабочими;

мерчандайзерами (расставлять товар на полках);

комплектовщиками заказов;

продавцами на кассу.

Деньги — главный двигатель

Почему люди ищут вторую работу? Ответ очевиден — ради денег. Половина респондентов честно говорит: «Пойду подрабатывать, если будут хорошо платить».

Кто-то просто хочет увеличить доход, а каждый четвертый копит на крупную покупку — новый телефон, ремонт или отпуск.

Но есть и те, кому просто скучно сидеть на одном месте. Почти 30% опрошенных ищут разнообразия, а 15% хотят освоить новые навыки.

Это отличный способ «протестировать» другую профессию без риска потерять основную работу.

Гибкость важнее кресла в офисе

Современный петербуржец не хочет пахать от зари до зари. Главное требование к подработке — гибкий график. Люди хотят сами решать, сколько часов им работать сегодня.

Второй важный фактор — близость к дому. Тратить два часа на дорогу ради пары тысяч рублей никто не хочет. Также в почете быстрая оплата: поработал — получил деньги на карту в тот же день.

Бум подработок связан не только с желанием людей, но и с развитием технологий.

Самозанятость. В России уже более 10 миллионов самозанятых. Оформить статус можно за минуту в приложении. Это позволяет легально подрабатывать без бумажной волокиты. Специальные сервисы. Появилось много приложений (как «Моя смена» или «Авито Работа»), где можно найти задание на один день — от разгрузки фуры до сборки букетов. Дефицит кадров. Рабочих рук не хватает катастрофически. Поэтому компании готовы брать людей «с улицы» на короткие смены и платить им достойные деньги.

Возраст имеет значение

Активнее всего подработку ищет молодежь и люди до 44 лет. Среди них готовы «вкалывать» на второй работе более 80%. А вот петербуржцы старше 55 лет более консервативны — на смену деятельности согласны только 65%.

А как в других городах?

Петербург по зарплатам (125 тыс. руб.) держится в топе, но Москва всё равно впереди — там в среднем получают больше 150 тысяч. Также в лидерах северные регионы: Якутия, Магадан и Ямал.

Интересно, что зарплаты растут по всей стране. Например, в Хабаровском крае они подскочили сразу на 23% за год. Но, судя по всему, сколько бы ни платили, желание иметь «запасной аэродром» и лишнюю копейку в кармане у россиян только растет.

