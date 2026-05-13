Городовой / Полезное / Россиянам напомнили: за ремонт квартиры теперь можно серьёзно попасть на деньги
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
10-метровые потолки и 5 неудачных попыток: как за 1,5 миллиарда планируют спасти «Гигант» на Кондратьевском Город
Хайям считал женщин умнее мужчин: еще 1000 лет назад он доказал это простой фразой – мудрость сквозь века Полезное
Такого давно не было: вот когда россиян ждут трёхдневные выходные Полезное
Титулы против хейта: Бакаев напомнил о заслугах Семака Город
Из офиса — в мерчандайзеры: зачем петербуржцы ищут подработку у дома Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Россиянам напомнили: за ремонт квартиры теперь можно серьёзно попасть на деньги

Опубликовано: 13 мая 2026 11:55
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Россиянам напомнили: за ремонт квартиры теперь можно серьёзно попасть на деньги
Россиянам напомнили: за ремонт квартиры теперь можно серьёзно попасть на деньги
Городовой ру
Спешка в ремонте нередко оборачивается штрафами, конфликтами с соседями и серьёзными финансовыми потерями.

Главная ошибка многих владельцев жилья — уверенность, что за всё отвечают рабочие. На деле ответственность перед законом несёт именно собственник жилья, рассказали эксперты.

За что могут наказать

Прежде всего — за шум. В большинстве регионов запрещено проводить громкие работы по воскресеньям и праздникам. Также действуют часы тишины днём. Если ремонт слишком шумный и длится долго, его могут потребовать согласовать с управляющей компанией или ТСЖ.

Отдельное внимание уделяется перепланировкам. Любые серьёзные изменения — перенос стен, вмешательство в коммуникации или инженерные сети — требуют официального согласования. Иначе собственнику грозят штрафы и требование вернуть всё обратно.

Строительный мусор — отдельная проблема

Многие до сих пор выбрасывают мешки со штукатуркой и плиткой в обычные контейнеры возле дома. Делать этого нельзя. Строительный мусор нужно вывозить отдельно через специальные службы.

Какие права есть у владельца

Эксперты советуют всегда заключать с мастерами официальный договор со сметой и этапами работ. Это поможет избежать внезапных доплат и срывов сроков.

Если бригада затягивает ремонт, собственник может расторгнуть договор или потребовать компенсацию. По закону за каждый день просрочки можно взыскать неустойку.

Кроме того, хозяин квартиры имеет право контролировать ход работ и требовать исправления брака за счёт подрядчика. А гарантия на скрытые дефекты после ремонта действует до двух лет.

Ранее мы писали о том, что в России могут ввести 50% скидки на оплату коммуналки.

Полезное