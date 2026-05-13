Россиянам напомнили: за ремонт квартиры теперь можно серьёзно попасть на деньги
Главная ошибка многих владельцев жилья — уверенность, что за всё отвечают рабочие. На деле ответственность перед законом несёт именно собственник жилья, рассказали эксперты.
За что могут наказать
Прежде всего — за шум. В большинстве регионов запрещено проводить громкие работы по воскресеньям и праздникам. Также действуют часы тишины днём. Если ремонт слишком шумный и длится долго, его могут потребовать согласовать с управляющей компанией или ТСЖ.
Отдельное внимание уделяется перепланировкам. Любые серьёзные изменения — перенос стен, вмешательство в коммуникации или инженерные сети — требуют официального согласования. Иначе собственнику грозят штрафы и требование вернуть всё обратно.
Строительный мусор — отдельная проблема
Многие до сих пор выбрасывают мешки со штукатуркой и плиткой в обычные контейнеры возле дома. Делать этого нельзя. Строительный мусор нужно вывозить отдельно через специальные службы.
Какие права есть у владельца
Эксперты советуют всегда заключать с мастерами официальный договор со сметой и этапами работ. Это поможет избежать внезапных доплат и срывов сроков.
Если бригада затягивает ремонт, собственник может расторгнуть договор или потребовать компенсацию. По закону за каждый день просрочки можно взыскать неустойку.
Кроме того, хозяин квартиры имеет право контролировать ход работ и требовать исправления брака за счёт подрядчика. А гарантия на скрытые дефекты после ремонта действует до двух лет.
