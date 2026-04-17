Кресты 2.0: петербургская тюрьма станет роскошным кварталом с отелями на Неве
Кресты 2.0: петербургская тюрьма станет роскошным кварталом с отелями на Неве

Опубликовано: 17 апреля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Сейчас проект уже согласован с экспертами по охране памятников.

«Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге преобразят в ультрасовременный квартал с отелями, ресторанами и арт-зонами.

В крестообразных корпусах откроют два гостиничных комплекса: один — пятизвёздочный для семейного отдыха, другой — четырёхзвёздочный бизнес-отель. Рядом появятся спа-комплекс и элитный ресторан с видом на Неву.

Об этом сообщил гендиректор «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев на форуме «За горизонтом», пишет 78.ru.

Он отметил, что основной вход организуют с набережной, а напротив него построят причал. Для комфорта гостей под проезжей частью сделают подземный переход.

Участок планируют сделать полностью пешеходным: там возникнут гастрономическая улочка, музей, коворкинги и зал для концертов.

Часть помещений отдадут под офисы, а недалеко от улицы Комсомола возведут парковку. Храм Святого Александра Невского сохранит роль главной архитектурной доминанты.

По данным ООО «КВС-Арсенальная», на реконструкцию «Крестов» выделят около 15 млрд рублей, а весь процесс займёт пять лет.

Инвестор приобрёл комплекс в начале 2025 года за 1,1 млрд рублей. Проект уже одобрен специалистами по охране памятников, и застройщик надеется на разрешение к лету.

Автор:
Юлия Аликова
