Кресты 2.0: петербургская тюрьма станет роскошным кварталом с отелями на Неве

«Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге преобразят в ультрасовременный квартал с отелями, ресторанами и арт-зонами.
В крестообразных корпусах откроют два гостиничных комплекса: один — пятизвёздочный для семейного отдыха, другой — четырёхзвёздочный бизнес-отель. Рядом появятся спа-комплекс и элитный ресторан с видом на Неву.
Об этом сообщил гендиректор «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев на форуме «За горизонтом», пишет 78.ru.
Он отметил, что основной вход организуют с набережной, а напротив него построят причал. Для комфорта гостей под проезжей частью сделают подземный переход.
Участок планируют сделать полностью пешеходным: там возникнут гастрономическая улочка, музей, коворкинги и зал для концертов.
Часть помещений отдадут под офисы, а недалеко от улицы Комсомола возведут парковку. Храм Святого Александра Невского сохранит роль главной архитектурной доминанты.
По данным ООО «КВС-Арсенальная», на реконструкцию «Крестов» выделят около 15 млрд рублей, а весь процесс займёт пять лет.
Инвестор приобрёл комплекс в начале 2025 года за 1,1 млрд рублей. Проект уже одобрен специалистами по охране памятников, и застройщик надеется на разрешение к лету.