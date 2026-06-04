Спорт со звоном колокольчиков: как пролетка XIX века разогналась на ПМЭФ

В январе комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта.

На ПМЭФ в этом году обсуждают не только инвестиции. Настоящей звездой площадки стала русская тройка.

Гости форума могут не просто посмотреть на лошадей, но и прокатиться в подлинном экипаже XIX века, рассказал РИА Новости исполнительный директор ВФРТ Алексей Плотников.

Как устроена «птица-тройка»

Русская тройка — это не просто три лошади в одной связке. Это уникальная «инженерная» конструкция, которой нет больше нигде в мире. Весь секрет в разном аллюре (походке) коней:

Центральная лошадь (коренник) бежит быстрой рысью. Она задает направление и темп.

бежит быстрой рысью. Она задает направление и темп. Боковые лошади (пристяжные) скачут галопом. Они как бы несут на себе основной вес и помогают на поворотах.

Благодаря такой схеме лошади устают гораздо медленнее. Тройка может держать скорость до 50 км/ч на очень длинных дистанциях.

Теперь это официальный спорт

Долгое время такая езда считалась просто красивой традицией или развлечением. Но Минспорт официально признал русскую тройку национальным видом спорта.

1 июня появилась Всероссийская федерация русской тройки (ВФРТ). Теперь это серьезная дисциплина. У наездников есть свои нормативы, правила и два основных вида соревнований:

Фигурная езда — это про красоту, выучку и грацию. Скоростные заезды — здесь всё решает время и мощь.

Живая старина на форуме

На ПМЭФ организовали специальную площадку 150 на 20 метров. Главная гордость — оригинальная пролетка позапрошлого века. К сожалению, одна из гнедых лошадок приболела, поэтому сейчас гостей катает нарядная белая тройка.

Для тех, кто хочет узнать больше, открыли отдельный стенд. Там рассказывают, как тройка стала символом России и почему Гоголь сравнивал с ней всю нашу страну.

Интересный факт

Раньше на тройки вешали колокольчики. Но делать это разрешалось только почтовым и государственным экипажам. Обычным людям за «музыку» при езде грозил штраф.

Звон колокольчика был сигналом: «Дорогу! Едет важная почта!». Сегодня этот звук — просто приятное дополнение к прогулке, напоминающее о наших корнях.

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