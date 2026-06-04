Спорт со звоном колокольчиков: как пролетка XIX века разогналась на ПМЭФ
На ПМЭФ в этом году обсуждают не только инвестиции. Настоящей звездой площадки стала русская тройка.
Гости форума могут не просто посмотреть на лошадей, но и прокатиться в подлинном экипаже XIX века, рассказал РИА Новости исполнительный директор ВФРТ Алексей Плотников.
Как устроена «птица-тройка»
Русская тройка — это не просто три лошади в одной связке. Это уникальная «инженерная» конструкция, которой нет больше нигде в мире. Весь секрет в разном аллюре (походке) коней:
- Центральная лошадь (коренник) бежит быстрой рысью. Она задает направление и темп.
- Боковые лошади (пристяжные) скачут галопом. Они как бы несут на себе основной вес и помогают на поворотах.
Благодаря такой схеме лошади устают гораздо медленнее. Тройка может держать скорость до 50 км/ч на очень длинных дистанциях.
Теперь это официальный спорт
Долгое время такая езда считалась просто красивой традицией или развлечением. Но Минспорт официально признал русскую тройку национальным видом спорта.
1 июня появилась Всероссийская федерация русской тройки (ВФРТ). Теперь это серьезная дисциплина. У наездников есть свои нормативы, правила и два основных вида соревнований:
- Фигурная езда — это про красоту, выучку и грацию.
- Скоростные заезды — здесь всё решает время и мощь.
Живая старина на форуме
На ПМЭФ организовали специальную площадку 150 на 20 метров. Главная гордость — оригинальная пролетка позапрошлого века. К сожалению, одна из гнедых лошадок приболела, поэтому сейчас гостей катает нарядная белая тройка.
Для тех, кто хочет узнать больше, открыли отдельный стенд. Там рассказывают, как тройка стала символом России и почему Гоголь сравнивал с ней всю нашу страну.
Интересный факт
Раньше на тройки вешали колокольчики. Но делать это разрешалось только почтовым и государственным экипажам. Обычным людям за «музыку» при езде грозил штраф.
Звон колокольчика был сигналом: «Дорогу! Едет важная почта!». Сегодня этот звук — просто приятное дополнение к прогулке, напоминающее о наших корнях.
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