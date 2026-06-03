Священная гагара, резьба по кости и нефть: на ПМЭФ показали магический мир Севера в цифровом формате
На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2026) главной темой стали не только контракты, но и настоящая северная магия. Нефтяники соединили древние мифы и высокие технологии.
Сказки на бесконечном экране
Стенд «Газпром нефти» в этом году превратился в огромный светящийся цилиндр, сообщает "Деловой Петербург". Это экран без начала и конца.
На нём оживает проект «Родной Север» — анимационная история о том, как создавался мир.
Главные герои здесь — гигантский мамонт, небесный олень и священная гагара. Это персонажи из легенд хантов, манси, ненцев и селькупов. Эти народы веками живут на землях, где сегодня работают нефтяники.
Ручная работа и «Смешарики»
Самое интересное — это стиль мультфильма. Его не просто нарисовали на компьютере. Аниматоры детально копировали традиционные промыслы: резьбу по кости, узоры из бисера и фактуру меха.
К созданию проекта привлекли профи — группу компаний «Рики». Это те самые люди, которые подарили нам «Смешариков» и «Фиксиков».
Вместе с ними «Газпром нефть» выпускает полноценный мультфильм в онлайн-кинотеатрах. Сюжет прост и понятен: современный человек попадает в снежную бурю и через легенды Севера начинает иначе смотреть на жизнь.
Зачем это нефтяникам?
Север для компании — это не просто место работы, а дом. Уже несколько лет нефтяники ведут программу «Родные города».
Они строят школы, помогают оленеводам и даже создают аудиобиблиотеку сказок, чтобы языки коренных народов не исчезли.
Учёные и волонтёры ездили в экспедиции, общались со старейшинами и собирали фольклор по крупицам. Проект на ПМЭФ — это способ показать всей стране, насколько красива и глубока культура тех, кто живёт в тундре.
Искусство видеть сквозь землю
Это не первый раз, когда на форуме показывают что-то необычное. В прошлом году все обсуждали проект «Террабайт». Там с помощью искусственного интеллекта визуализировали недра Земли.
Инсталляция выглядела как «цифровая ДНК» планеты. Геофизики и художники использовали данные реальных месторождений, чтобы показать, как выглядят пласты нефти на глубине в несколько километров.
Ранее «Городовой» рассказывал из каких проектов собрали стенд Петербурга на ПМЭФ.