Священная гагара, резьба по кости и нефть: на ПМЭФ показали магический мир Севера в цифровом формате

Виртуальный прект разрабатывался геофизиками "Газпром нефти" и медиахудожниками.

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2026) главной темой стали не только контракты, но и настоящая северная магия. Нефтяники соединили древние мифы и высокие технологии.

Сказки на бесконечном экране

Стенд «Газпром нефти» в этом году превратился в огромный светящийся цилиндр, сообщает "Деловой Петербург". Это экран без начала и конца.

На нём оживает проект «Родной Север» — анимационная история о том, как создавался мир.

Главные герои здесь — гигантский мамонт, небесный олень и священная гагара. Это персонажи из легенд хантов, манси, ненцев и селькупов. Эти народы веками живут на землях, где сегодня работают нефтяники.

Ручная работа и «Смешарики»

Самое интересное — это стиль мультфильма. Его не просто нарисовали на компьютере. Аниматоры детально копировали традиционные промыслы: резьбу по кости, узоры из бисера и фактуру меха.

К созданию проекта привлекли профи — группу компаний «Рики». Это те самые люди, которые подарили нам «Смешариков» и «Фиксиков».

Вместе с ними «Газпром нефть» выпускает полноценный мультфильм в онлайн-кинотеатрах. Сюжет прост и понятен: современный человек попадает в снежную бурю и через легенды Севера начинает иначе смотреть на жизнь.

Зачем это нефтяникам?

Север для компании — это не просто место работы, а дом. Уже несколько лет нефтяники ведут программу «Родные города».

Они строят школы, помогают оленеводам и даже создают аудиобиблиотеку сказок, чтобы языки коренных народов не исчезли.

Учёные и волонтёры ездили в экспедиции, общались со старейшинами и собирали фольклор по крупицам. Проект на ПМЭФ — это способ показать всей стране, насколько красива и глубока культура тех, кто живёт в тундре.

Искусство видеть сквозь землю

Это не первый раз, когда на форуме показывают что-то необычное. В прошлом году все обсуждали проект «Террабайт». Там с помощью искусственного интеллекта визуализировали недра Земли.

Инсталляция выглядела как «цифровая ДНК» планеты. Геофизики и художники использовали данные реальных месторождений, чтобы показать, как выглядят пласты нефти на глубине в несколько километров.

Ранее «Городовой» рассказывал из каких проектов собрали стенд Петербурга на ПМЭФ.