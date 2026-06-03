Свой щит для метро и внедорожник из Шушар: из каких проектов собрали стенд Петербурга на ПМЭФ

На стенде Северной столицы представлены главные проекта города.

Петербург на экономическом форуме — это всегда про масштаб. В этом году город решил не просто завалить гостей цифрами, а показать всё «в пластике» и металле.

На стенде можно увидеть, как изменится город в ближайшие годы: от новых мостов до креативных кластеров, сообщает "Деловой Петербург".

Мосты и тоннели: город станет ближе

Главная гордость инженеров — макет Большого Смоленского моста. Это первая за 40 лет новая разводная переправа через Неву.

Проект уже на финишной прямой: готовность больше 80%. Мост будет шестиполосным, с трамвайными путями и удобными развязками.

Рядом стоит огромная деталь — образец тоннелепроходческого комплекса. Его сделал наш Обуховский завод. Это значит, что город теперь сам строит технику для прокладки метро, не полагаясь на импорт.

Вторая жизнь «Крестов»

Пожалуй, самый необычный проект — это преображение «Крестов». Знаменитый следственный изолятор окончательно уходит в прошлое как тюрьма.

На его месте планируют создать огромное арт-пространство. Судя по макетам, в бывших камерах и корпусах появятся мастерские, кафе и выставочные залы. Место с тяжелой историей превратится в новую точку притяжения для туристов и горожан.

Наш автопром: внедорожники и патриотичная «Лада»

Автомобильный кластер Петербурга снова в деле. На стенде красуются две новинки:

Jeland J6. Это мощный внедорожник, который теперь собирают на бывшем заводе GM в Шушарах. Выглядит брутально и готов к нашим дорогам. LADA Iskra. Новая модель от «Автозавода Санкт-Петербург». Машину оформили в особом стиле в честь операции «Искра», которая спасла Ленинград от блокады. Получилось символично и очень красиво.

Стенд Петербурга в 2026 году — это история про реальные дела. Город строит мосты, запускает заводы и дает новую жизнь старым зданиям.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург представит себя на ПМЭФ как технологичный город.