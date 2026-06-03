«Умные» крылья моста и 30% всех беспилотников: Петербург превращается из музея в технохаб к ПМЭФ-2026

Северная столица превращается к центр технологий.

В Петербурге начался ПМЭФ–2026. В этот раз город хочет показать: Северная столица — это не только классика и мосты, но и колыбель высоких технологий, сообщает "Деловой Петербург".

Мозги важнее бетона

Раньше Петербург вкладывал деньги в основном в «стены» — заводы и дороги. Теперь всё изменилось. Инвестиции в интеллектуальную собственность выросли почти в два раза.

Что это значит для нас? Город начал платить за идеи, патенты и софт. В 2025 году в экономику вложили рекордные 1,7 триллиона рублей.

Это огромные деньги, которые идут в развитие производств будущего, а не просто в «поддержание штанов».

Столица дронов и кораблей

Петербург — главный по кораблям, это знают все. Модернизация «Северной верфи» за 300 миллиардов даст работу тысячам людей. Но теперь город захватывает и небо.

Сегодня каждый третий беспилотник в России делают у нас.

Свои «Кремниевые долины»

В городе строят целую сеть научных городков. Самый громкий проект — «ИТМО-Хайпарк». Это будет огромный кампус, где студенты и ученые смогут сразу внедрять свои идеи в бизнес.

На Васильевском острове вместе с центром «Сириус» создадут долину робототехники. Цель простая: чтобы талантливые ребята не уезжали, а создавали крутые продукты прямо здесь.

Один из приоритетов — фотоника. Это технологии, которые сделают интернет и искусственный интеллект в разы быстрее.

До Москвы — за два часа

Про инфраструктуру тоже не забыли. Главный хит — Большой Смоленский мост. Это первый новый разводной мост через Неву за последние 40 лет. Его обещают достроить совсем скоро.

Еще одна важная новость — высокоскоростная магистраль (ВСМ). Когда её запустят, доехать до Москвы можно будет за 2 часа 15 минут. Это практически как доехать с окраины Петербурга в центр в час пик.

Для этого уже начали перестраивать пути и проектировать новую станцию метро «Лиговский проспект-2».

Что в итоге?

Петербург перестал быть просто красивой картинкой для туристов. Город превращается в огромную лабораторию.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в дни ПМЭФ в Петербурге возможны пробки по дороге в аэропорт.