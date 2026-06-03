Лишние полтора часа и три автобуса: петербуржцев предупредили о пробках в аропорт в дни ПМЭФ

Воздушная гавань обратилась к пассажирам.

В Санкт-Петербург съезжаются гости на Международный экономический форум (ПМЭФ). Для обычных горожан и туристов это означает только одно — дороги «встанут».

С 3 по 6 июня путь до аэропорта Пулково может превратиться в настоящий квест. Поэтому стоит заранее подготовиться к дорожным сюрпризам.

Выезжайте заранее (сильно заранее!)

Пресс-служба Пулково уже обратилась к пассажирам: закладывайте на дорогу лишние час-полтора. Пробки могут возникнуть внезапно из-за проезда официальных кортежей и перекрытий на Пулковском шоссе.

Лучше лишний час посидеть в терминале с чашкой кофе, чем нервно смотреть на часы, понимая, что регистрация вот-вот закончится. Рассчитывайте время так, чтобы пройти досмотр без спешки.

Забудьте про личный автомобиль

В дни форума машина может стать обузой. На Пулковском шоссе ожидаются серьезные заторы, а парковки у самого аэропорта могут быть переполнены или частично ограничены.

Самый надежный способ добраться вовремя — это общественный транспорт. У автобусов есть выделенные полосы, что дает хоть какую-то гарантию.

От метро «Московская» ходят автобусы №39 и №39Э (экспресс).

ходят автобусы №39 и №39Э (экспресс). От метро «Проспект Ветеранов» едет экспресс №82Э.

Это дешевле, а зачастую и быстрее, чем пытаться прорваться на такси.

Что с вылетами?

Многих напугали новости о закрытии неба 2 июня. Ограничения действительно вводили «для безопасности полетов», из-за чего несколько часов самолеты не садились и не взлетали.

Хорошие новости: сейчас все ограничения сняты. Аэропорт работает в обычном режиме.

Полезные советы:

Проверяйте пробки в приложениях перед самым выходом. Регистрируйтесь на рейс онлайн, чтобы сэкономить время в терминале. Следите за табло на сайте Пулково — информация о рейсах обновляется в реальном времени.

Ранее «Городовой» рассказывал, из Пулково теперь вылетают рейсы по биометрии.