Лишние полтора часа и три автобуса: петербуржцев предупредили о пробках в аропорт в дни ПМЭФ
В Санкт-Петербург съезжаются гости на Международный экономический форум (ПМЭФ). Для обычных горожан и туристов это означает только одно — дороги «встанут».
С 3 по 6 июня путь до аэропорта Пулково может превратиться в настоящий квест. Поэтому стоит заранее подготовиться к дорожным сюрпризам.
Выезжайте заранее (сильно заранее!)
Пресс-служба Пулково уже обратилась к пассажирам: закладывайте на дорогу лишние час-полтора. Пробки могут возникнуть внезапно из-за проезда официальных кортежей и перекрытий на Пулковском шоссе.
Лучше лишний час посидеть в терминале с чашкой кофе, чем нервно смотреть на часы, понимая, что регистрация вот-вот закончится. Рассчитывайте время так, чтобы пройти досмотр без спешки.
Забудьте про личный автомобиль
В дни форума машина может стать обузой. На Пулковском шоссе ожидаются серьезные заторы, а парковки у самого аэропорта могут быть переполнены или частично ограничены.
Самый надежный способ добраться вовремя — это общественный транспорт. У автобусов есть выделенные полосы, что дает хоть какую-то гарантию.
- От метро «Московская» ходят автобусы №39 и №39Э (экспресс).
- От метро «Проспект Ветеранов» едет экспресс №82Э.
Это дешевле, а зачастую и быстрее, чем пытаться прорваться на такси.
Что с вылетами?
Многих напугали новости о закрытии неба 2 июня. Ограничения действительно вводили «для безопасности полетов», из-за чего несколько часов самолеты не садились и не взлетали.
Хорошие новости: сейчас все ограничения сняты. Аэропорт работает в обычном режиме.
Полезные советы:
- Проверяйте пробки в приложениях перед самым выходом.
- Регистрируйтесь на рейс онлайн, чтобы сэкономить время в терминале.
- Следите за табло на сайте Пулково — информация о рейсах обновляется в реальном времени.
Ранее «Городовой» рассказывал, из Пулково теперь вылетают рейсы по биометрии.