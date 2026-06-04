Камеры на рельсах и 47 метров высоты: как рассмотреть «Алые паруса 2026»
Главный праздник выпускников официально подтвержден: «Алые паруса» прогремят в Петербурге в ночь с 27 на 28 июня 2026 года.
Организацией снова займется «Пятый канал». Итоги конкурсного отбора опубликованы на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга.
Шоу как в кино: технологии на высоте
В 2026 году организаторы решили прыгнуть выше головы. Чтобы картинка в телевизоре была круче, чем в реальности, на набережных установят камеры на высоте 47 метров. Это примерно уровень 15-этажного дома!
Такой подход даст обзор в 270 градусов. Зрители увидят всё: и танцы на Дворцовой, и то, как грациозно бриг «Россия» закладывает виражи в узкой акватории Невы.
В прошлом году шоу посмотрели 45 миллионов человек по всему миру — в этот раз планку планируют поднять еще выше.
Как пройдет праздник: расписание
Если вы планируете быть в центре событий, держите тайминг:
- 20:00 — Начинают пускать выпускников на Дворцовую площадь.
- 22:00 — Старт концерта. Обычно выступают топовые звезды, которых выбирают сами выпускники путем голосования.
- 00:40 — Самый важный момент. Начинается водно-пиротехническое шоу.
- 01:00 — Грандиозный салют под классическую музыку. В это же время в створ Троицкого моста заходит легендарный бриг с алыми парусами.
- 01:40 – 04:00 — Продолжение танцев на площади для тех, у кого еще остались силы.
Важные нюансы: билеты и транспорт
Многие спрашивают: «Как попасть на Дворцовую?». Ответ суров: никак, если вы не выпускник. Билеты (именные пригласительные) выдают только вчерашним школьникам.
Купить их «с рук» — плохая идея, велик риск нарваться на подделку или не пройти контроль.
Но есть и хорошие новости:
- Набережные открыты. Посмотреть на корабль и салют можно с северной части города или других доступных точек (например, с Английской набережной), но места лучше занимать с обеда.
- Метро работает всю ночь. Это традиция — поезда в праздничную ночь не закрываются, так что добраться домой можно без проблем.
- Мосты разведут не по графику. Главные переправы (Троицкий, Дворцовый) разведут специально для праздника гораздо раньше обычного.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург получил «добро» на подготовку к «Алым парусам».