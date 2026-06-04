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Камеры на рельсах и 47 метров высоты: как рассмотреть «Алые паруса 2026»

Опубликовано: 4 июня 2026 13:33
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Камеры на рельсах и 47 метров высоты: как рассмотреть «Алые паруса 2026»
Камеры на рельсах и 47 метров высоты: как рассмотреть «Алые паруса 2026»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В 2025 году шоу «Алые паруса» посмотрели 45 млн человек.

Главный праздник выпускников официально подтвержден: «Алые паруса» прогремят в Петербурге в ночь с 27 на 28 июня 2026 года.

Организацией снова займется «Пятый канал». Итоги конкурсного отбора опубликованы на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга.

Шоу как в кино: технологии на высоте

В 2026 году организаторы решили прыгнуть выше головы. Чтобы картинка в телевизоре была круче, чем в реальности, на набережных установят камеры на высоте 47 метров. Это примерно уровень 15-этажного дома!

Такой подход даст обзор в 270 градусов. Зрители увидят всё: и танцы на Дворцовой, и то, как грациозно бриг «Россия» закладывает виражи в узкой акватории Невы.

В прошлом году шоу посмотрели 45 миллионов человек по всему миру — в этот раз планку планируют поднять еще выше.

Как пройдет праздник: расписание

Если вы планируете быть в центре событий, держите тайминг:

  • 20:00 — Начинают пускать выпускников на Дворцовую площадь.
  • 22:00 — Старт концерта. Обычно выступают топовые звезды, которых выбирают сами выпускники путем голосования.
  • 00:40 — Самый важный момент. Начинается водно-пиротехническое шоу.
  • 01:00 — Грандиозный салют под классическую музыку. В это же время в створ Троицкого моста заходит легендарный бриг с алыми парусами.
  • 01:40 – 04:00 — Продолжение танцев на площади для тех, у кого еще остались силы.

Важные нюансы: билеты и транспорт

Многие спрашивают: «Как попасть на Дворцовую?». Ответ суров: никак, если вы не выпускник. Билеты (именные пригласительные) выдают только вчерашним школьникам.

Купить их «с рук» — плохая идея, велик риск нарваться на подделку или не пройти контроль.

Но есть и хорошие новости:

  1. Набережные открыты. Посмотреть на корабль и салют можно с северной части города или других доступных точек (например, с Английской набережной), но места лучше занимать с обеда.
  2. Метро работает всю ночь. Это традиция — поезда в праздничную ночь не закрываются, так что добраться домой можно без проблем.
  3. Мосты разведут не по графику. Главные переправы (Троицкий, Дворцовый) разведут специально для праздника гораздо раньше обычного.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург получил «добро» на подготовку к «Алым парусам».

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