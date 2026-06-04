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От «Алых парусов» до скидок в метро: банк-создатель главного праздника выпускников изменит «Единую карту петербуржца»

Опубликовано: 4 июня 2026 14:36
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
От «Алых парусов» до скидок в метро: банк-создатель главного праздника выпускников изменит «Единую карту петербуржца»
От «Алых парусов» до скидок в метро: банк-создатель главного праздника выпускников изменит «Единую карту петербуржца»
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Документ подписали губернатор Александр Беглов и глава совета директоров банка Михаил Клишин.

На Петербургском экономическом форуме произошло важное событие для горожан.

Губернатор Александр Беглов и руководство Банка «РОССИЯ» договорились, что банк станет полноправным участником проекта «Единая карта петербуржца», сообщает Смольный.

Это значит, что скоро оформить главную городскую карту можно будет в еще одном надежном банке.

Свои люди в городе

Банк «РОССИЯ» для Петербурга — не просто финансовая организация. Он родился здесь еще в 1990 году.

Именно этот банк помогает проводить легендарные «Алые паруса» и поддерживал город в разгар пандемии, когда врачам срочно нужны были лекарства и маски.

Теперь банк берется за развитие цифровых сервисов для петербуржцев.

Зачем нужна ЕКП?

Если вы еще не завели эту карту, вот краткий список того, что она умеет:

  • Дешевый проезд. По ЕКП поездки в метро и наземном транспорте стоят значительно меньше, чем по обычному тарифу.
  • Скидки в магазинах. Сотни аптек, супермаркетов и кафе города дают бонусы и скидки держателям карты.
  • Вместо документов. На карту можно записать свою электронную подпись или использовать её как полис ОМС.
  • Кешбэк. За покупки возвращаются реальные деньги на счет (через платежную систему «МИР»).

Ранее «Городовой» рассказывал, что на ПМЭФ можно покататься на русской тройке.

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