От «Алых парусов» до скидок в метро: банк-создатель главного праздника выпускников изменит «Единую карту петербуржца»
На Петербургском экономическом форуме произошло важное событие для горожан.
Губернатор Александр Беглов и руководство Банка «РОССИЯ» договорились, что банк станет полноправным участником проекта «Единая карта петербуржца», сообщает Смольный.
Это значит, что скоро оформить главную городскую карту можно будет в еще одном надежном банке.
Свои люди в городе
Банк «РОССИЯ» для Петербурга — не просто финансовая организация. Он родился здесь еще в 1990 году.
Именно этот банк помогает проводить легендарные «Алые паруса» и поддерживал город в разгар пандемии, когда врачам срочно нужны были лекарства и маски.
Теперь банк берется за развитие цифровых сервисов для петербуржцев.
Зачем нужна ЕКП?
Если вы еще не завели эту карту, вот краткий список того, что она умеет:
- Дешевый проезд. По ЕКП поездки в метро и наземном транспорте стоят значительно меньше, чем по обычному тарифу.
- Скидки в магазинах. Сотни аптек, супермаркетов и кафе города дают бонусы и скидки держателям карты.
- Вместо документов. На карту можно записать свою электронную подпись или использовать её как полис ОМС.
- Кешбэк. За покупки возвращаются реальные деньги на счет (через платежную систему «МИР»).
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