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Секрет тягучего сыра раскрыт: идеальный аджарский хачапури с яйцом — эта лодочка сводит с ума

Опубликовано: 4 июня 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Секрет тягучего сыра раскрыт: идеальный аджарский хачапури с яйцом — эта лодочка сводит с ума
Секрет тягучего сыра раскрыт: идеальный аджарский хачапури с яйцом — эта лодочка сводит с ума
Городовой ру
В Грузии хачапури — это не просто выпечка, а часть традиции.

Горячий хачапури в Грузии подают сразу из печи, и в центр обязательно кладут кусочек сливочного масла — он медленно тает и превращает сыр в нежный, тягучий крем. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкус мира".

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 500 г,
  • тёплое молоко — 250 мл,
  • тёплая вода — 50 мл,
  • сухие дрожжи — 7 г,
  • сахар — щепотка,
  • соль — щепотка,
  • сливочное масло (растопленное) — 40 г,
  • растительное масло — 20 мл

Для начинки:

  • сыр сулугуни — 400 г,
  • моцарелла — 200 г,
  • яйца — 4 шт.,
  • сливочное масло — 60 г

Приготовление

В миске я соединяю тёплое молоко, воду, сахар и дрожжи. Оставляю на 10 минут, чтобы дрожжи "ожили". Затем добавляю соль, масла и постепенно ввожу муку, замешивая тесто.

Тесто вымешиваю около 8 минут, затем накрываю и оставляю подниматься на 1 час в тёплом месте.

Секрет тягучего сыра раскрыт: идеальный аджарский хачапури с яйцом — эта лодочка сводит с ума - image 1
Секрет тягучего сыра раскрыт: идеальный аджарский хачапури с яйцом — эта лодочка сводит с ума - image 1

Для начинки натираю сулугуни и моцареллу на крупной тёрке и смешиваю. Именно эта комбинация даёт идеальную тягучесть и насыщенный вкус.

Подошедшее тесто делю на 4 части и раскатываю каждую в овальную лепёшку. Края аккуратно заворачиваю внутрь, формируя лодочку. В центр выкладываю порцию сырной начинки.

Разогреваю духовку до 230 градусов и выпекаю хачапури около 12 минут до золотистой корочки. Затем достаю, делаю небольшое углубление в центре сыра и аккуратно разбиваю яйцо. Снова отправляю в духовку ещё на 2 минуты.

Сразу после выпечки кладу в центр кусочек сливочного масла.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

Личный опыт

Ничего страшного, если под рукой нет моацареллы. Я делаю хачапури с сулугуни — и получается тоже очень вкусно.

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