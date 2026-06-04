Секрет тягучего сыра раскрыт: идеальный аджарский хачапури с яйцом — эта лодочка сводит с ума
Горячий хачапури в Грузии подают сразу из печи, и в центр обязательно кладут кусочек сливочного масла — он медленно тает и превращает сыр в нежный, тягучий крем. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкус мира".
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 500 г,
- тёплое молоко — 250 мл,
- тёплая вода — 50 мл,
- сухие дрожжи — 7 г,
- сахар — щепотка,
- соль — щепотка,
- сливочное масло (растопленное) — 40 г,
- растительное масло — 20 мл
Для начинки:
- сыр сулугуни — 400 г,
- моцарелла — 200 г,
- яйца — 4 шт.,
- сливочное масло — 60 г
Приготовление
В миске я соединяю тёплое молоко, воду, сахар и дрожжи. Оставляю на 10 минут, чтобы дрожжи "ожили". Затем добавляю соль, масла и постепенно ввожу муку, замешивая тесто.
Тесто вымешиваю около 8 минут, затем накрываю и оставляю подниматься на 1 час в тёплом месте.
Для начинки натираю сулугуни и моцареллу на крупной тёрке и смешиваю. Именно эта комбинация даёт идеальную тягучесть и насыщенный вкус.
Подошедшее тесто делю на 4 части и раскатываю каждую в овальную лепёшку. Края аккуратно заворачиваю внутрь, формируя лодочку. В центр выкладываю порцию сырной начинки.
Разогреваю духовку до 230 градусов и выпекаю хачапури около 12 минут до золотистой корочки. Затем достаю, делаю небольшое углубление в центре сыра и аккуратно разбиваю яйцо. Снова отправляю в духовку ещё на 2 минуты.
Сразу после выпечки кладу в центр кусочек сливочного масла.
Примерное время приготовления: 1 час 30 минут
Личный опыт
Ничего страшного, если под рукой нет моацареллы. Я делаю хачапури с сулугуни — и получается тоже очень вкусно.
Ранее мы писали о том, как приготовить мягкие пирожки с картофелем и грибами.