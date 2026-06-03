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Мягкие как пух и невероятно вкусные: рецепт пирожков, который должен быть у каждой хозяйки

Опубликовано: 3 июня 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Мягкие как пух и невероятно вкусные: рецепт пирожков, который должен быть у каждой хозяйки
Мягкие как пух и невероятно вкусные: рецепт пирожков, который должен быть у каждой хозяйки
Городовой ру
Когда хочется испечь что-то вкусное к чаю, готовлю эти пирожки.

Эти мини-пирожки с картофелем и грибами получаются невероятно мягкими, ароматными и долго остаются свежими. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Аймкук".

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 350 г,
  • сметана 20% — 200 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • растительное масло — 40 мл,
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.,
  • соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • картофель — 250 г,
  • шампиньоны — 250 г,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

В глубокую миску выкладываю сметану, добавляю яйцо, соль и растительное масло. Перемешиваю до однородности.

Мягкие как пух и невероятно вкусные: рецепт пирожков, который должен быть у каждой хозяйки - image 1
Мягкие как пух и невероятно вкусные: рецепт пирожков, который должен быть у каждой хозяйки - image 1

Всыпаю большую часть муки вместе с разрыхлителем и начинаю замешивать тесто. Когда масса соберётся в комок, перекладываю её на стол и постепенно вмешиваю оставшуюся муку. Заворачиваю тесто в пакет и убираю в холодильник примерно на 20-30 минут.

Для начинки мелко нарезаю лук и обжариваю его на растительном масле до мягкости. Добавляю нарезанные шампиньоны и продолжаю готовить до полного испарения жидкости и лёгкой золотистости.

Картофель заранее отвариваю до готовности и нарезаю небольшими кубиками. Соединяю его с грибами и луком, солю по вкусу и хорошо перемешиваю.

Охлаждённое тесто раскатываю в пласт толщиной около 5 мм. Вырезаю кружки диаметром примерно 10 см. В центр каждого кружка выкладываю по чайной ложке начинки и тщательно защипываю края.

Перекладываю пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25 минут до красивого золотистого цвета. Готовые пирожки слегка остужаю и подаю к столу.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Люблю менять начинку в этом рецепте под настроение — часто готовлю пирожки с капустой, сыром, зелёным луком и яйцом или даже с мясным фаршем.

Ранее мы писали о том, как приготовить рулетики из лаваша с картофелем.

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