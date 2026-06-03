Мягкие как пух и невероятно вкусные: рецепт пирожков, который должен быть у каждой хозяйки
Эти мини-пирожки с картофелем и грибами получаются невероятно мягкими, ароматными и долго остаются свежими. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Аймкук".
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 350 г,
- сметана 20% — 200 г,
- яйцо — 1 шт.,
- растительное масло — 40 мл,
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.,
- соль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- картофель — 250 г,
- шампиньоны — 250 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- соль — по вкусу.
Приготовление
В глубокую миску выкладываю сметану, добавляю яйцо, соль и растительное масло. Перемешиваю до однородности.
Всыпаю большую часть муки вместе с разрыхлителем и начинаю замешивать тесто. Когда масса соберётся в комок, перекладываю её на стол и постепенно вмешиваю оставшуюся муку. Заворачиваю тесто в пакет и убираю в холодильник примерно на 20-30 минут.
Для начинки мелко нарезаю лук и обжариваю его на растительном масле до мягкости. Добавляю нарезанные шампиньоны и продолжаю готовить до полного испарения жидкости и лёгкой золотистости.
Картофель заранее отвариваю до готовности и нарезаю небольшими кубиками. Соединяю его с грибами и луком, солю по вкусу и хорошо перемешиваю.
Охлаждённое тесто раскатываю в пласт толщиной около 5 мм. Вырезаю кружки диаметром примерно 10 см. В центр каждого кружка выкладываю по чайной ложке начинки и тщательно защипываю края.
Перекладываю пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25 минут до красивого золотистого цвета. Готовые пирожки слегка остужаю и подаю к столу.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Люблю менять начинку в этом рецепте под настроение — часто готовлю пирожки с капустой, сыром, зелёным луком и яйцом или даже с мясным фаршем.
Ранее мы писали о том, как приготовить рулетики из лаваша с картофелем.