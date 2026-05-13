Шаг до столетия: в Ивангороде к 99-летию области красят фасады и готовят 50 палаток с деликатесами

Праздник состоится у стен древней Ивангородской крепости.

Лето в Ленинградской области обещает быть жарким на события. Регион начинает готовиться к своему 99-летию. Главным местом действия в этом году выбрали Ивангород.

Городской «марафон красоты»

Прежде чем принимать гостей, Ивангород решили серьезно обновить. Губернатор Александр Дрозденко пообещал, что город «наведет лоск». Рабочие уже вовсю реставрируют фасады старых домов, чтобы они радовали глаз.

Дороги тоже не остались в стороне: те, что ведут к местному культурному центру, приведут в порядок. А чтобы город выглядел уютнее, высадят новые газоны.

Крепость, шоу и много еды

Само празднование намечено на 1 августа. Главной декорацией станет древняя Ивангородская крепость. У её стен устроят грандиозный концерт — это будет не просто музыка, а целое театральное представление.

Для тех, кто любит вкусно поесть, развернут гастрономический рай:

Фестиваль «Калейдоскоп вкуса» — он пройдет прямо у входа в крепость.

— он пройдет прямо у входа в крепость. «Ленинградский гастроном» — это целых 50 палаток, где фермеры представят свои лучшие продукты: от домашних сыров до мясных деликатесов. Без покупок уйти будет сложно!

Чем занять детей и себя?

На Видовой площади скучать не придется. Там откроется «Город мастеров». Если вы всегда хотели попробовать себя в гончарном деле или другом ремесле — вам точно туда.

Для семей с детьми организуют сразу две точки:

«День детства» на Видовой площади. Игровая зона на Городской площади с интересными мастер-классами.

Интересный факт: Ивангород — город пограничный. С крепостных стен открывается вид не только на нашу историю, но и на соседнюю Эстонию. Это придает празднику особый колорит.

Бонус для Петербурга: возвращение Ларисы Долиной

Пока область готовится к августу, Петербург отмечает свой День города в мае. И здесь есть отличная новость для любителей джаза и хорошего вокала. 25 мая в БКЗ «Октябрьский» выступит Лариса Долина.

В последнее время ходило много слухов о здоровье певицы, но её директор Сергей Пудовкин всех успокоил. Артистка в строю и готова радовать зрителей.

Концерт подтвержден официально, так что можно смело планировать вечер. Те, кто не сможет попасть в зал, смогут посмотреть записи выступления — их обещают выложить в соцсетях певицы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что посмотреть в Ивангород.