Что интересного посмотреть в Ивангороде Ленинградской области?

Ивангород — город в Ленинградской области, расположенный на берегу реки Нарвы напротив эстонского города Нарва. Он интересен уникальным сочетанием истории, архитектуры и природы, а также особым пограничным статусом.

Ивангородская крепость

Одна из главных достопримечательностей — Ивангородская крепость, построенная в 1492 году по приказу Ивана III. Она стала первым в России каменным форпостом на западной границе и была создана для защиты от ливонских и шведских войск. Крепость расположена на Девичьей горе, с трёх сторон защищена рекой Нарвой, которая делает в этом месте сильный изгиб.

Сооружение неоднократно расширялось и модернизировалось. Сегодня оно включает несколько частей:

Малый город (Детинец) — самая древняя часть крепости.

Большой Боярший город — пристроен в 1496 году.

Передний город — возведён в XVI веке.

Новый (Замок) город — последнее крупное расширение.

В крепости 11 башен, среди которых Набатная, Воротная, Широкая, Провиантская и Пороховая. На территории расположены:

Успенский собор — православный храм XVI века с пятью куполами.

Никольская церковь — древнейший храм, построенный в 1498 году, служил усыпальницей купеческого рода Пантелеевых.

Музейная экспозиция — включает археологические находки, макеты, документы и другие экспонаты.

Смотровые площадки — с них открываются виды на реку Нарву и Нарвский замок в Эстонии.

Ивангородская крепость и Нарвский замок образуют уникальный в Северной Европе крепостной ансамбль. Сегодня это объект культурного наследия федерального значения, музейно-культурный центр и популярный туристический объект.

Район Парусинка

Парусинка — исторический район Ивангорода, расположенный между рекой Нарвой и деривационным каналом Нарвской ГЭС. Он связан с именем барона Александра Людвиговича Штиглица, который в 1851 году основал здесь льнопрядильную мануфактуру, производившую парусину для российского флота. Отсюда и название района.

В комплексе фабричных зданий, построенных по проекту архитектора Александра Кракау, можно увидеть пример промышленной архитектуры середины XIX века. На территории также расположена усадьба барона Штиглица — двухэтажное здание в стиле неоренессанса с элементами готики. Рядом был разбит парк, часть которого сохранилась до наших дней.

Нарвские водопады

Нарвские водопады — ещё одна достопримечательность Ивангорода. Они расположены на берегу реки Нарвы в районе Парусинка. Это рукотворные пороги, образовавшиеся после строительства Нарвской ГЭС в 1955 году.

Раньше водопады работали круглый год, и их энергия использовалась для приведения в движение прядильных машин на фабриках Штиглица. Сегодня вода сбрасывается в старое русло реки только в определённые периоды, обычно весной, когда водохранилище переполняется.

