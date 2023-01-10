Лариса Долина

Певица не стерпела колкостей.
Здоровье певицы в опасности.
Тяга к молодому красавцу была дороже брака.
Внешний вид певицы вас шокирует.
Певица в долгу не остается.
Вы будете шокированы.
Артистка решилась на крайние меры.
Некоторым именам вы точно удивитесь!
Поклонники были в шоке.
Артистка много о себе скрыла.
Артистка давно ушла в тень.
Бывший муж не держит обиды на обеих.
Певица не комплексует.
Такого певица вынести не смогла.
По мнению экспертов, эстрадная артистка России имеет лучшие вокальные данные в стране.
Творчество великого певца очень повлияло на артистку еще в раннем возрасте.
Певица не намерена сдаваться под натиском прожитых лет.
«Натуральный блондин» активно работает над музыкальным будущим России.
Народная артистка в несколько раз преувеличила свой успех с молодым исполнителем.
Причины для взятия псевдонима у всех были разные.