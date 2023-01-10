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Лариса Долина

Шоу-бизнес Филипп Киркоров Полина Гагарина Николай Басков Олег Газманов Певица Валерия Сергей Лазарев Николай Расторгуев Григорий Лепс Певец Shaman
Лучшие из лучших:эти неожиданные имена оказались в списке любимых певцов у россиян
Некоторым именам вы точно удивитесь!
01 ноя 2022 16:30
Шоу-бизнес Надежда Бабкина Ирина Аллегрова Анжелика Варум Певица МакSим Алена Апина София Ротару Лариса Долина Певица Валерия Елена Ваенга
Ротару, Варум и Бабкина: как на самом деле зовут популярных отечественных артистов
Причины для взятия псевдонима у всех были разные.
06 авг 2022 13:15
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