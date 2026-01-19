Завершение истории: Лурье стала хозяйкой заветной квартиры Долиной

Лариса Долина больше не является жительницей своей бывшей квартиры в Хамовниках. Ключи от этого жилья представители певицы передали адвокату Светлане Свириденко, которая действует в интересах Полины Лурье. Передача собственности прошла без участия самой артистки и владелицы квартиры, передает РЕН-ТВ.
Завершение исполнительного производства подтвердил представитель Лурье. Этим судебные приставы официально завершили процесс выселения. Ранее сотрудники ФССП прибыли к дому Долиной, чтобы перейти к принудительному выселению.
Решение выселить артистку из квартиры, которую купила Полина Лурье, принял Московский городской суд 25 декабря прошлого года.
После оглашения судебного акта певице, а также её дочери и внучке было запрещено проживать в этом помещении. Сторона Долиной заявляла в суде, что сама готова освободить квартиру до 10 января.
Федеральная служба судебных приставов позднее отводила певице пять суток для добровольной передачи собственности. Все необходимые процедуры теперь завершены, права на квартиру перешли к Лурье.
