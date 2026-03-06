Слоеный "пирог" в качестве мульчи: ни сорняков, ни болезней, ни вредителей - урожай запредельный

Опытные дачники знают, какое положительное влияние оказывает на развитие растений мульча. Есть несколько способов организовать дополнительный слой на грядке. Однако пенсионерка Анастасия Георгиевна из Владимирской области предлагает готовить мульчу по принципу слоеного "пирога". Уже много лет она укрывает землю под овощными и цветочными культурами таким способом и всегда довольна результатом.
Мульча по схеме Анастасии Георгиевны состоит из следующих слоев:
- Сухая трава толщиной 10-15 см. Уплотнять ее не надо, чтобы был воздух, но следует полить раствором биопрепарата, контролируя, чтобы жидкость не попала на культурные растения.
- Сухой навоз или перегной слоем 5 см. Он должен лишь немного прикрывать траву. Его тоже нужно полить раствором биопрепарата.
- Опилки слоем 5 см. Их нужно залить водой и вновь смочить вышеуказанным раствором.
- Навоз или перегной. Вновь обрабатываем его биопрепаратом.
При этом мульчу важно располагать так, чтобы она не касалась кустиков, а находилась вокруг них, а в центре должно оставаться пространство "чистой" земли. Такой многослойный "пирог" делает землю рыхлой и даже пушистой. Сорняки под многослойным "покрывалом" не появляются, окучивать растения не нужно. Культуры не болеют и не подвергаются атакам вредителей. Потому и урожай получается отменный.
