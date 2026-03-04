Мощный толчок для семян перца: всходы проклюнутся на 5-й день — хитрости от дачницы из Башкирии

Семена перцев отличаются плотной кожистой оболочкой, которая мешает им всходить легко и быстро. Именно поэтому зачастую семена при посеве на рассаду проклевываются долго - порой ждать приходится больше месяца. Чтобы этого избежать, семенам нужен некий толчок, который "разбудит" их и поможет всходам пробиться как можно быстрее - за 5-7 дней. О том, чем подтолкнуть семена перцев к прорастанию, рассказывает пенсионерка Светлана Анатольевна из Башкортостана.
Дачница уверяет, что много лет пользуется одной проверенной схемой по подготовке семян перца к посеву. Сначала пенсионерка завязывает их в марлевый мешочек, помещает в термос с теплой водой (40 градусов) и оставляет на 8-10 часов. После этого узелок, не высушивая, нужно завернуть в бумагу и положить на батарею до тех пор, пока семена на проклюнутся.
Теперь посадочный материал следует выложить на бумагу и подержать 2-3 часа на свету, после чего обработать в течение 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки, промыть и приступать к посеву.
Эти действия помогут семенам "проснуться", размягчат оболочку и послужат толчком для быстрого и легкого прорастания. Дачница заверяет, что данная схема подготовки семян к посеву за много лет ни разу ее не подводила.
