Дачники, вы зря обходите его стороной: субстрат, который не подводит — рассада прет на глазах

Субстрат, который можно использовать несколько лет подряд

В последние годы садово-огородные магазины пестрят широким ассортиментом различных вариантов субстрата. У дачников есть огромный выбор, но один вариант они незаслуженно обделяют вниманием. А между тем этот субстрат имеет очень богатый состав и идеальную кислотность, а еще его можно использовать несколько лет подряд.

Речь идет о кокосовом субстрате. Он изготовлен из волокон скорлупы кокосового ореха, измельченных и спрессованных под давлением. Такой материал является полноценной альтернативой готовым почвенным смесям или тем, которые огородники изготавливают самостоятельно.

В чем особенности

Кокосовый субстрат продается в виде гибких пластин-матов, которые при насыщении водой превращаются в питательный органический материал для овощной и цветочной рассады, комнатных растений и прочих культур. В состав входят кокосовые стружки, кокосовое волокно и кокосовый торф. Кислотность - 5,5-6,5, что является идеальным для большинства культур показателем. Семена можно сеять в эти маты, как в обычный грунт.

Главное преимущество

Главное достоинство кокосового субстрата - это экономия. В отличие от торфа, вы можете использовать кокосовые маты несколько лет подряд, поскольку они почти не разлагаются. Кроме того, маты, бывшие в употреблении, подходят для применения в качестве дополнительного рыхлящего материала в рассадных смесях.

