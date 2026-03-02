Городовой / Полезное / Дачники, вы зря обходите его стороной: субстрат, который не подводит — рассада прет на глазах
Когда сеять перцы на рассаду: самый идеальный день в марте 2026 года - всхожесть 100%
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Хибин?
Не откачивал сливную яму 10 лет - просто посадил "бионасос" рядом: выпивает до 200 литров в сутки
Работа мечты в Северной столице: центр труда поможет со 2 марта
Средневековая крепость, построенная в X веке: самое загадочное место России - где находится, легенды, призраки
Опубликовано: 2 марта 2026 11:51
 Проверено редакцией
Дачники, вы зря обходите его стороной: субстрат, который не подводит — рассада прет на глазах
Субстрат, который можно использовать несколько лет подряд

В последние годы садово-огородные магазины пестрят широким ассортиментом различных вариантов субстрата. У дачников есть огромный выбор, но один вариант они незаслуженно обделяют вниманием. А между тем этот субстрат имеет очень богатый состав и идеальную кислотность, а еще его можно использовать несколько лет подряд.

Речь идет о кокосовом субстрате. Он изготовлен из волокон скорлупы кокосового ореха, измельченных и спрессованных под давлением. Такой материал является полноценной альтернативой готовым почвенным смесям или тем, которые огородники изготавливают самостоятельно.

В чем особенности

Кокосовый субстрат продается в виде гибких пластин-матов, которые при насыщении водой превращаются в питательный органический материал для овощной и цветочной рассады, комнатных растений и прочих культур. В состав входят кокосовые стружки, кокосовое волокно и кокосовый торф. Кислотность - 5,5-6,5, что является идеальным для большинства культур показателем. Семена можно сеять в эти маты, как в обычный грунт.

Главное преимущество

Главное достоинство кокосового субстрата - это экономия. В отличие от торфа, вы можете использовать кокосовые маты несколько лет подряд, поскольку они почти не разлагаются. Кроме того, маты, бывшие в употреблении, подходят для применения в качестве дополнительного рыхлящего материала в рассадных смесях.

Ранее "Городовой" рассказывал, когда сажать томаты на рассаду в 2026 году: идеальный день для посева — помидоров нарастет море.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
